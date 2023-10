Zeman: "Il calcio è fatto per dare emozioni, altrimenti la gente sugli spalti si addormenta"

"Il calcio è fatto per dare emozioni, altrimenti la gente sugli spalti si addormenta". Mister Zdenek Zeman ha commentato così il successo al fotofinish del suo Pescara contro il Gubbio per 3-2. Il successo del posticipo vale la quarta vittoria in 5 partite disputate e, in attesa del recupero col Pineto, resta così in scia della sorprendente Torres, capolista a punteggio pieno, e della corazzata Cesena che segue a 3 punti di distanza i sardi.

“Sono contento in generale perché la squadra ha dimostrato che ha voglia di giocare. Ma quei 15 minuti non me li spiego”, le altre parole del boemo, quelle in riferimento all'inizio della ripresa quando la sua squadra ha confermato quella che ormai è una triste consuetudine: il diventare passiva una volta acquisito il vantaggio. Ieri è andata tutto sommato bene, perchè il sorpasso del Gubbio è stato vanificato da un eurogol di Squizzato e dalla prodezza allo scadere di Moruzzi, ma non sempre si avranno la forza e la lucidità di ribaltare una situazione che la truppa si è complicata da sola.. Comunque mister Zeman rivela che non si aspettava un inizio di campionato in questo modo: squadra imbattuta con 4 vittorie e un pari in 5 gare. “Mi aspettavo che avremmo avuto più problemi, soprattutto perché abbiamo una squadra giovane, rifatta da capo”, le sue parole. Inappuntabili.