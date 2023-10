Zdenek Zeman costretto a rinunciare a Georgi Tunjov almeno per il derby

Dopo l'importante acuto contro la Spal, il Pescara è chiamato a tornare subito in campo. Mercoledì 11 alle ore 20:45 allo stadio Adriatico c'è il derby con il Pineto, con la squadra del presidente Brocco che sarà quella padrona di casa. Ma oltre ad Accornero, mister Zdenek Zeman dovrà rinunciare ad un'altra pedina importantissima del suo scacchiere tattico.

Si tratta di Georgi Tunjov, il centrocampista che ha già griffato 3 gol in stagione e che è un perno del reparto mediano biancazzurro. Deve rispondere alla chiamata della sua Nazionale, che affronterà l'Azerbaigian per le Qualificazioni europee venerdì 13 alle ore 18 e poi in amichevole la Thailandia, sempre in casa, il martedì successivo nuovamente alle ore 18. Peccato che il lunedì ci sia Pescara -Vis Pesaro di campionato e, stando così le cose, Tunjov dovrebbe saltare anche questo match oltre al derby. Trattandosi di un match amichevole, però, potrebbe essere dispensato e tornare a Pescara in tempo utile per la sfida ai rossiniani. Il Pescara ha già inoltrato richiesta formale per avere a disposzione il giocatore contro la Vis, ma non è ancora arrivata alcuna risposta. Probabilmente arriverà solo dopo la sfida di qualificazione alla rassegna continentale.