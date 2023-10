Tegola per Zeman, Accornero salta il derby

Nell'intensissimo tour de force di ottobre per il Pescara, mister Zdenek Zeman dovrà fare a a meno, almeno per una partita, di Federico Accornero, il gioiellino in prestito da Genoa che al momento è il titolare dell'out sinistro dell'attacco biancazzurro. Il classe 2004, infatti, dovrà saltare il derby con il Pineto previsto per mercoledì 11 ottobre poichè convocato in Nazionale Under 20 dal ct Alberto Bollini in azzurro

Dopo il pareggio ottenuto in Germania e la vittoria in Repubblica Ceca, la Nazionale Under 20 è pronta infatti per il primo impegno casalingo nell'Elite League. Venerdì 13 ottobre alle ore 18, allo stadio 'Nicola Ceravolo' di Catanzaro, gli Azzurrini affronteranno la Polonia con cui condividono il primato (a quota 4 punti) nella classifica del torneo a cui prendono parte otto nazionali. Il tecnico Alberto Bollini ha convocato 22 calciatori, che si raduneranno lunedì 9 a Lamezia Terme e nel pomeriggio sosterranno il primo allenamento. Il biancazzurro di Sdengo è stato precettato per la sfida ma tornerà per la gara con la Vis Pesaro del lunedì successivo.

Si scalda quindi Gianmarco Cangiano, che salvo problemi fisici sarà il titolare nel tridente sul lato mancino contro il Pineto di Amaolo. Circa le convocazioni in Nazionale, nella rappresentativa italiana Under 19 sono stati precettati i pescaresi ed ex biancazzurri Delle Monache, ora alla Samp, e Ripani, ora alla Juve.