Tra mercatini vintage, concerti ed eventi per bambini: la guida agli eventi del weekend

Come sempre, con l’arrivo della stagione primaverile e complici le belle giornate, aumentano gli eventi a cui prendere parte. Spettacoli per bambini, concerti in teatro, mercatini e fiere vintage, mostre artistiche e tanto altro ci attendono per allietare e riempire il fine settimana.

Non resta che scoprire gli eventi, per scegliere a quale partecipare! Inoltre sul sito è presente una sezione dedicata ai film in programmazione nei cinema.

MUSICA. Hugo Race sarà presente a Futuro Imperfetto con un concerto a solo il prossimo sabato, mentre Levante si esibirà al Massimo con "Opera futura live nei teatri" domenica 14 aprile.

TEATRO. Il weekend teatrale inizia con Eva Robin’s, che arriva al Massimo con lo spettacolo “Le Serve”, mentre al Pala Dean Martin di Montesilvano sarà possibile assistere gratuitamente allo spettacolo “Uomo e galantuomo”, basato sulla commedia di Eduardo De Filippo e portato in scena dagli allievi del Labortorio Actor&Drama.

Al Circus invece andrà in scena uno spettacolo all’insegna dell’inclusione “I grandi discorsi della storia”.

Al Florian si potrà partecipare al Caleido Festival, tre giorni dedicati a musica e poesia.

Laura Formenti, invece, sarà a Loft 128 la prossima domenica con il suo tour Drama Queen.

LIBRI. Nella giornata di venerdì, alla fondazione La Rocca, si potrà assistere alla presentazione del volume “Le impavide del sud” di Riccardo Riccardi, in cui si narrano le vicende anche di figure abruzzesi.

All’Imago Museum sarà invece presentato il volume “Dimore storiche in Abruzzo” a cura di Adsi Abruzzo.

Alla Mondadori ci sarà Gaetano Lolli per presentare il suo primo romanzo storico “Il cerchio dell’acqua”.

EVENTI PER BAMBINI. Il Village Outlet di Città Sant’Angelo ha organizzato tre giorni di eventi per bambini e famiglie, a cominciare dall’incontro-spettacolo con l’effervescente Lucilla.

All’auditorium Cerulli arriva il Mago Dario con il suo spettacolo di magia “Eccentric show”.

MERCATINI E FIERE. Al porto turistico torna un evento pensato per gli amanti del vintage: Caccia all’affare. Durerà due giorni e sarà ricco di occasioni.

ARTE. Il museo delle Genti d’Abruzzo ospiterà Merc’Arte, una rassegna di due giorni all’insegna dell’artigianalità locale. Stessa location anche per l’inaugurazione della mostra “Sensazioni”, che accoglie le opere di Giuseppe Muzii, Roberto Primiceri e Giulietta Spadaccini.