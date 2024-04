Merc'Arte 2024, percorsi di stile e gusto al museo delle Genti d'Abruzzo

Domenica seconda giornata con orario 10-21 con ingresso libero da via delle Caserme 22

Prezzo Domenica seconda giornata con orario 10-21 con ingresso libero da via delle Caserme 22

Torna la versione primaverile di Merc'Arte - percorsi di stile e di gusto al museo delle Genti d'Abruzzo.

La rassegna sarà inaugurata sabato 13 aprile e rimarrà aperta fino alle 21.

Per due giorni Merc'Arte proporrà per due giorni le eccellenze nella produzione artigianale del territorio, che interagirà con l'esposizione permanente del museo delle Genti d'Abruzzo.

L'evento è organizzato dalla Fondazione Genti d'Abruzzo, in collaborazione con Astra- Associazione studi tradizioni regionali abruzzesi.

L'esposizione è articolata per ambiti produttivi in modo da creare un legame stretto tra arte e artigianato, in un percorso che si sviluppa all'interno delle sale riallacciando un legame fra tradizione e contemporaneità.

“Portare all'interno di un museo la quotidianità significa stringere un legame che attraversa il tempo - afferma la presidente di Astra, Adriana Gandolfi - le sale non sono forme chiuse e isolate, ma nel loro ricordare il passato ospitano il presente, che di quel passato è un'evoluzione. Elementi di arredo e abiti realizzati con materiali di recupero, oltre a restituire concretezza ad oggetti in disuso, alimentano una nuova economia, ci portano su una strada di consumo più consapevole".

Ci saranno oggetti in oro, ceramiche, abbigliamento, arredamento in stile e accessori. Per chiudere un ampio spazio dedicato all'enogastronomia e al benessere.

"E' un'opportunità che Fondazione Genti d'Abruzzo e Astra offrono ai produttori di qualità del territorio - afferma la direttrice della Fondazione Letizia Lizza - piccole e medie aziende locali che si distinguono per l'artigianalità e l'originalità dei loro prodotti, talenti del territorio che riaffermano la creatività abruzzese nei diversi settori dell'artigianato, sia tipico che artistico".

"Quello tra cultura ed economia è un legame che abbiamo cercato di mantenere sempre ben saldo e ogni edizione di Merc'Arte ne è stata una testimonianza. - sottolinea il presidente della Fondazione Genti d'Abruzzo Emilio Della Cagna - Le risorse su cui l'Abruzzo può contare vengono anche quest'anno messe a sistema per creare un circuito virtuoso che unisce arte, tradizione e artigianato in un unico grande contenitore di qualità".

Accessori, ornamenti, ceramiche, arte orafa, metalli e abbigliamento saranno in mostra in un circuito espositivo che attraversa le sale del museo, mentre tutta l'area enogastronomica sarà ospitata all'interno della sala Favetta.

Questi gli espositori: Angelina, fiori e altro; Bee Happy, miele, Bizantium, gioielli, filati e tinture naturali; Bottega del ciufolo, fischietti in ceramica; Cantina Lampato, vini; Cantine Orsogna, degustazione vino; Coquelicot, gioielli artigianali; Barbara D'Amario, Dea Creazioni, gioielli artigianali; Di Masso dolci Scanno, Elycrearte, creazioni artistiche; Fondazione Genti d'Abruzzo, opere d'arte; Frantoio Tini, olio; Rosanna Iezzi, dolci; Il Tratturo, azienda agricola; La Momi's, borse artigianali; Le Trame, abiti fatti a mano; Miriam Melle, ceramica d'autore; Onn Eart Jewels, gioielli artigianali, Paola Decò, borse artigianali; Ri.creativity, oggettistica artigianale; Rosa creazioni, rielaborazione di tessuti antichi; Rustichella d'Abruzzo, pastificio; Scuppoz, liquori; Terra Nobile azienda agricola, farine; Carla Trivellone, ceramica; Uncinella vintage, creazioni artigianali a mano; Verna oro, gioielleria.