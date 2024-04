Eccentric show: la magia di Dario Cage de Remigis per sconfiggere il bullismo

Il fine settimana pescarese sarà animato dallo spettacolo di magia Eccentric show di e con Dario Cage de Remigis. Appuntamento domenica 14 aprile, data unica in Abruzzo, all’auditorium Cerulli per sconfiggere il bullismo a colpi di bacchetta magica.

Da oltre 20 anni la carriera dell’artista pescarese, meglio noto come Mago Dario, è dedicata allo spettacolo. Tra street show e grandi eventi in tutto lo stivale, dall’unione di recitazione, comicità e magia si è plasmata la figura dello showman completo ed eccentrico che oggi sorprende ed emoziona il suo pubblico.

Eccentric Show è un evento teatrale adatto a tutta la famiglia. Tra magia e comicità non mancheranno spunti di riflessione in grado di toccare le corde più profonde degli spettatori di tutte le età.

Tante le sorprese, ma non è possibile svelare tutto ora: non resta che prendere posto e prepararsi a salire sul palco per essere coinvolti in sketch, grandi numeri di illusionismo e mentalismo.

Insieme a Dario de Remigis ci sarà sul palco anche Marina Longo.