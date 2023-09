Levante in concerto al Massimo con "Opera futura live nei teatri"

Per Levante è arrivato ora il momento di volgere lo sguardo al domani con “Opera futura live nei teatri”, il suo nuovo tour che partirà nella primavera del 2024, un nuovo viaggio in direzione del suo pubblico con cui negli anni ha costruito un idillio difficile da spezzare. La cantautrice e scrittrice siciliana farà anche tappa in Abruzzo, con un'unica data in programma il 14 aprile al teatro Massimo di Pescara. Biglietti disponibili su Ticketone.it: online dalle ore 16 di venerdì 29 settembre e in tutti i punti vendita autorizzati dalle ore 12 di mercoledì 4 ottobre. Organizzazione a cura di Best Eventi e Vivo Concerti.

Levante, reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2023 con "Vivo", ha pubblicato nel 2021 il singolo “Dall’alba al tramonto”: “Come il giorno e la notte – ha affermato l’artista – anche molte relazioni umane si fondano su una polarità che si rivela solo apparente. Il tema è il timore della fine e la confidenza con l’inizio, per ritrovarsi nella tenera sentenza che quei due opposti sono due volti dello stesso momento”. Tra i suoi successi ricordiamo anche "Pezzo di me" in duetto con Max Gazzè.