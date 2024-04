"I grandi discorsi della storia": al Circus uno spettacolo nel segno dell'inclusione

Si terrà nella giornata di venerdì 12 aprile al teatro Circus lo spettacolo "I grandi discorsi della storia", da Marthin Luther King a Bebe Vio.

Il progetto di Uao Spettacoli, che ha avuto il sostegno del Fondo Unico per lo spettacolo dal vivo, annualità 2022, va in scena gratuitamente con una compagnia composta da attori professionisti e persone con disabilità e abilità differenti, tutti insieme sul palco per ripercorrere la storia.

L'iniziativa, organizzata dall'assessorato alle politiche sociali del comune di Pescara guidato da Adelchi Sulpizio, vede protagonisti anche gli studenti il liceo artistico musicale coreutico Misticoni-Bellisario guidato da Raffaella Cocco, l'associazione Diversuguali di Gianna Camplone e la onlus Prossimità alle istituzioni, che si impegna nelle attività sociali a sostegno del disagio giovanile.

Lo spettacolo, scritto dagli attori Valentina Olla e Federico Perrotta, con la regia di quest'ultimo, è uno strumento di ricerca ed analisi dei discorsi che hanno fatto grande la storia.

“Uno spettacolo motivazionale, che possa essere di stimolo, una corsa di armamento alla parola, l'unica che possiamo fare in questo momento, da "I have a dream" di Martin Luther King a "La vita è una figata pazzesca" di Bebe Vio passando per Greta Thunberg, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Rita Levi Montalcini: ascolterete le parole più importanti che abbiamo già sentito nel tempo ma che magari abbiamo dimenticato e che speriamo riescano a smuovere le coscienze”, ha detto in conferenza stampa Federico Perrotta dando appuntamento a tutti per domani sera. Lo spettacolo, ha concluso, “è sulla scia di quelli che portano la mia firma, cioè brillante e divertente”.

“Con questo spettacolo”, ha proseguito “il teatro rivela la sua finalità terapeutica e sociale poiché non ci sono diversità sul palco e soprattutto si è tutti parte di un'unica dimensione lavorativa fatta di persone che hanno lo scopo di divertirsi ma anche di imparare importanti lezioni di vita”.

"Lavoriamo per l'inclusività, sempre, e anche questo appuntamento va in tale direzione", ha detto il vicesindaco e assessore Adelchi Sulpizio mettendo in evidenza le collaborazioni che sono state attivate per portare in scena “I grandi discorsi della storia": "partner speciali che si aprono a una nuova sfida, quella teatrale, per uno spettacolo che fa sorridere ma anche riflettere”.

Oltre a Federico Perrotta e Valentina Olla, e ai tanti ragazzi che si metteranno in gioco sul palco del Circus, il cast è composto anche da Marco D'Angelo, Giacomo Rasetti, Giulia Perini, Rausy Giangaré, Gianmarco Crò, Eugenia Bardanzellu.

Si può prenotare chiamando il numero 333.5001699 o attraverso il link https://www.eventbrite.com/e/i-grandi-discorsi-della-storia-tickets-875814403457.