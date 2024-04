Al Città Sant’Angelo Village Outlet arrivano Lucilla e altri artisti: appuntamenti per bambini e famiglie

Nel fine settimana del 12-14 aprile il Città Sant’Angelo Village Outlet offrirà una serie di appuntamenti pensati per tutta la famiglia.

Arrivano, infatti, l’acclamata Lucilla con le sue canzoni, Gianmarco Zagato, il Superconiglio “Simone” e i laboratori creativi di Cartoonito.

Tre grandi eventi per ragazzi e famiglie e, da venerdì a domenica, ci saranno i laboratori creativi dedicati ai più piccoli, firmati Cartoonito, che saranno aperti dalle 10 alle 13 e dalle 15:30 alle 19:30.

Sabato 13 aprile, oltre ai laboratori, la mattina sarà aperta dal ritorno a grande richiesta di “Lucilla”. A partire dalle 10:30 un grande show con musica, balli e sorrisi: i piccoli fan potranno cantare, ballare e scatenarsi con la Fatina del Sole che ha conquistato intere famiglie e scalato i social! Lucilla viene dal sole portando raggi di felicità per giocare e cantare con i bambini, e festeggiare la Primavera. Evento a ingresso libero.

Nel pomeriggio di sabato 13 aprile, invece, appuntamento dedicato ai ragazzi. Con l’inizio fissato alle 16:30, il content creator Gianmarco Zagato, sarà a disposizione dei fan per il firmacopie del suo nuovo libro “La chiave dei misteri”. Zagato, laureato in Tecniche di Radiologia Medica, è diventato noto pubblicando su YouTube video di genere horror, basati sul software della tavola Ouija; la sua popolarità è aumentata tanto da diventare tra i creator più visti di YouTube Italia, con oltre 2 milioni di iscritti.

Domenica 14 aprile, continueranno i laboratori gratuiti di Cartoonito, cui si aggiungerà un altro bell’appuntamento per i più piccolini e le loro famiglie. Con diverse uscite, al mattino dalle 10:30-10:55; 11:30-11:55 e dalle 12:30-12:55 e nel pomeriggio dalle 15:00-15:25; 16:00-16:25; 17:00-17:25; 18:00-18:25, ci sarà il meet&greet con la mascotte di “Simone” uno dei cartoni animati più apprezzati dai bambini. Simone è un coniglietto di 6 anni pieno di energia, dinamico, prende iniziative, è creativo, molto furbo e birichino, gli piace credere di essere un supereroe mascherandosi da Superconiglio e, con l'aiuto dei suoi amici Gaspare, Lulù e Ferdinando, unirà le forze per sabotare gli infidi piani e sconfiggere il terribile, stupido e sfortunato Professor Lupo nella serie Simone Superconiglio. Di fronte a una difficoltà, una paura, torna spesso ad essere un piccolo coniglio. E non si vergogna di confidarsi con i suoi genitori e di chiedere loro un consiglio e la loro protezione.

“Ci tenevamo a regalare un fine settimana per festeggiare la Primavera – commenta il direttore del Città Sant’Angelo Village Outlet, Giuseppe Di Gianvincenzo – pieno di appuntamenti gratuiti. Vogliamo dare ai nostri visitatori momenti di felicità e svago per accompagnare lo shopping, consentendo ai bambini e ai ragazzi di avere a disposizione i loro beniamini. Ci stiamo avvicinando sempre di più all’estate e questo fine settimana non sarà l’ultimo pieno di eventi: il nostro palinsesto da qui in avanti sarà ricco di appuntamenti pensati per rendere le occasioni di shopping divertenti e spensierate”.