Eva Robin's in scena al teatro Massimo con "Le serve"

La Patagonia Pictures ha annunciato la stagione teatrale 2023-2024 “Top Secret Club Theatre”, che vede la partecipazione di grandi artisti nazionali e internazionali. Eva Robin’s, icona trans dello spettacolo italiano, porterà sul palco del teatro Massimo una delle opere più famose di Jean Genet: "Le serve". La regia sarà a cura di Veronica Cruciani; l’appuntamento è per venerdì 12 aprile 2024 alle ore 21.

Tra gli ultimi spettacoli rappresentati in scena da Eva Robin's ricordiamo "Tiresia e altri prodigi" per la regia di Elena Serra (2021-2022), "Eve" di Jo Clifford, per la regia di Andrea Adriatico (che ha fatto tappa anche al Florian Espace nel 2022), e "Le allegre comari di Windsor" di William Shakespeare, per la regia di Andrea Chiodi (2023).