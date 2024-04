Dimore storiche in Abruzzo: presentazione del volume all’Imago Museum

Sabato 13 aprile appuntamento all’Imago Museum per assistere alla presentazione del volume “Dimore storiche in Abruzzo. Storia, identità e patrimonio culturale privato” edito da Carsa Edizioni per conto di Adsi Abruzzo. L’evento è realizzato in collaborazione con la Fondazione Pescarabruzzo / Imago Museum.

Nel volume sono catalogate e studiate, per la prima volta in Abruzzo, 41 dimore di proprietà dei soci dell’Associazione Adsi Abruzzo, variamente distribuite nell’ambito del territorio abruzzese. La trattazione di ciascuna delle dimore, tra le quali è classificato anche l’Imago Museum, comprende note storiche sull’origine dell’edificio e sulle vicende della famiglia proprietaria, note sugli aspetti architettonici e aneddoti raccontati dall’associato circa le particolarità della dimora e cenni sulle personalità che l’hanno abitata o frequentata.

I testi, redatti da Federico Bulfone Gransinigh e Claudio Mazzanti (Università “G. d’Annunzio” di Chieti – Pescara), sono corredati da riprese fotografiche che rappresentano la dimora negli esterni e negli ambienti interni, talora inquadrando particolari significativi del decoro architettonico o degli arredi e restituendo spesso un clima di intimità. Ne emerge un quadro variegato e caleidoscopico, arricchito e diversificato anche dall’avere le dimore illustrate nel volume ruoli talora diversi dalla semplice abitazione o di palazzo di rappresentanza. Introducono e arricchiscono la rassegna i contributi scientifici di Claudio Strinati, Andrew J. Hopkins e Ambra Valeriani (Università degli Studi dell'Aquila), oltre alle appassionate e partecipi introduzioni di Luigi Maria Vignali (Maeci) e Giovanni Ciarrocca (Adsi).

All’incontro, dopo i saluti istituzionali di Nicola Mattoscio, presidente della Fondazione Pescarabruzzo, e di Carlo Masci, sindaco di Pescara, Raffaele Giannantonio, docente di storia dell’architettura, e i due autori dei testi Federico Bulfone Gransinigh e Claudio Mazzanti presenteranno il volume.

Concluderanno l’evento gli interventi di Giovanni Ciarrocca, segretario generale Adsi, e Giovanni Tavano, amministratore delegato e direttore artistico di Carsa edizioni.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.