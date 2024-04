Hugo Race: concerto live a Futuro Imperfetto

Hugo Race, musicista e produttore discografico, torna a Pescara in un concerto in solo al Futuro Imperfetto.

L’evento si terrà il prossimo 13 aprile in collaborazione con la #pmapromotion.

Le porte si apriranno alle ore 18.30, mentre l’evento inizierà alle 19.

Hugo Race ha dapprima accompagnato i Birthday Party e poi è entrato a far parte dei Bad Seeds di Nick Cave, con cui è rimasto fino al 1984.

Nel 1988 ha costituito i True Spirit con base in Europa con i quali ha pubblicato 13 album.

Hugo ha continuato la collaborazione con Nick Cave partecipando ai dischi “Kicking Against The Pricks”, “Tender Prey” e “Murder Ballads”, e assieme a lui ha scritto la sceneggiatura del film “Ghosts of the Civil

Dead”. Ha inoltre partecipato come musicista e compositore a dischi di Mick Harvey, La Crus, Afterhours, Nikki Sudden, Robert Forster, Micevice.

Nel 2007 ha fondato assieme a Chris Brokaw e Chris Eckman il gruppo di rock blues etnico Dirtmusic con i quali ha pubblicato 3 album, registrati a Bamako, Mali.

Dal 2010 ha dato vita, insieme ad Antonio Gramentieri (in seguito sostituito da Giovanni Ferrario) e Diego Sapignoli della band strumentale Sacri Cuori, al progetto Hugo Race Fatalists, con cui ha prodotto cinque lavori, l'omonimo “Fatalists” nel 2010 e “We Never Had Control” nel 2012 per Interbang Records, “24 Hours to Nowhere” nel 2016 e “Taken By The Dream” del 2019 per Glitterhouse, e l’ultimo “Once Upon a Time in Italy”, uscito nell’Aprile 2022 per Santeria Records/Audioglobe.