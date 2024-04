Giuseppe Muzii, Roberto Primiceri e Giulietta Spadaccini: “Sensazioni” al Museo delle Genti d'Abruzzo

Giuseppe Muzii, Roberto Primiceri e Giulietta Spadaccini condividono i loro spazi in "Sensazioni", la mostra che sarà inaugurata sabato 13 aprile nelle sale del Museo delle Genti d'Abruzzo. I tre artisti, con tre visioni diverse del mondo, tre sensibilità che si incontrano in un tratto di percorso artistico.

Tutti e tre vastesi, appaiono uniti dalla profondità con cui, attraverso stili e materiali diversi, elaborano le emozioni.

Giuseppe Muzii ama definire le sue opere poesia. È un artista originalissimo, seleziona per le sue composizioni in tecnica mista, i materiali più disparati depositati dal mare sulla spiaggia: legni, oggetti, conchiglie. La fusione di questi elementi offre un risultato straordinario, il trionfo della natura filtrato attraverso una scelta sapiente dei colori.

Roberto Primiceri definisce figure centrali rispetto a luoghi e tempi, contorni a volte incompiuti come nella costante ricerca di una diversità interiore. Sono i sogni di un'anima che si confronta costantemente con la realtà e che il confronto lo ripropone attraverso il segno, in un ragionamento in cui la forza dei colori emerge in tutta la sua determinazione.

Giulietta Spadaccini è un'artista poliedrica, che si relaziona con tecniche e materiali diversi, passando con disinvoltura dalla pittura alla ceramica. Ha uno stile personalissimo, dai cromatismi allo stesso tempo forti e raffinati, declinati in base alla materia e alla forma, con preziosa originalità.

La mostra resterà aperta fino a mercoledì 17 aprile.