Caccia all’affare: torna ancora una volta il mercatino del vintage

Dall’abbigliamento ai vecchi videogiochi fino agli oggetti dalle forme più particolari e giocattoli che hanno fatto la storia. Questo e molto altro nella nuova edizione di Caccia all’affare, il mercatino del vintage che da marzo 2022 ha registrato numeri sempre più elevati.

Anche per questa edizione ingresso gratuito per i visitatori, dopo il successo della passata edizione durante la quale è stato festeggiato il secondo compleanno del vintage market.

Caccia all’affare non è solo abbigliamento, ma tutti quelli oggetti che ci fanno sognare e viaggiare in un tempo lontano. Bauli da viaggio, lampade dalle forme particolari, giocattoli degli anni 80 divenuti dei veri e propri miti, poi retrogames, elementi delle ferrovie, arredo industriale. E poi tanta musica con dischi in vinile e cd rari e introvabili, libri, figurine e gioielli di tutte le epoche. Ancora orologi da taschino e da polso, ceramica e vasi dell’ottocento e novecento, borsette da signora degli anni ’20, bastoni da passeggio da uomo.

Acquistare vintage vuol dire anche sostenibilità. Infatti sempre più persone scelgono di acquistare capi più consapevolmente, riciclando vestiti e accessori che hanno già avuto una vita e in questo modo permettersi capi firmati a un prezzo più abbordabile.

Il luogo ideale per immergersi nell’atmosfera di un vero mercatino vintage, scovare rarità e fare ottimi affari. Ospitato nella comoda struttura del centro fieristico di Pescara in Via Tirino 427, il mercatino torna per la quattordicesima edizione il 13 e 14 aprile.

Ultima edizione della stagione per Caccia all’Affare prima della pausa estiva, si tornerà infatti ad ottobre nuovamente a Pescara. Per questa estate la caccia agli affari si sposta a Sulmona con i tre appuntamenti del 1° maggio, 1 e 2 giugno, e 17 e 18 agosto.