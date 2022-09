Cosa fare a Pescara dal 16 al 18 settembre: la guida agli eventi del fine settimana

Cosa fare a Pescara dal 16 al 18 settembre: ecco per voi la guida agli appuntamenti del fine settimana. L'elenco completo degli eventi è consultabile in questa sezione, ma qui di seguito vi offriamo una selezione di quelli più importanti.

Tempo libero

Chi ha intenzione di guardare un film, a questo link ha l'opportunità di consultare tutti gli spettacoli previsti nelle sale della nostra provincia. Avete, invece, voglia di ballare? Come sempre, potete consultare la nostra guida alla movida cittadina. Al porto turistico si concludono i campionati mondiali di pesca d'altura-drifting, che sono consistiti in sette giorni di gare fra 18 equipaggi. Allo Spazio Matta, infine, è da non perdere "Corpografie", rassegna di danza intrecciata alla realtà audiovisiva.

Mostre

Molto stuzzicanti le mostre allestite anche d'estate: sabato si tiene in piazza Le Laudi un'estemporanea di pittura per sostenere la rinascita della pineta dannunziana, vittima di un grave incendio che un anno fa l'ha distrutta in larga parte. Continua, inoltre, "Giorgio de Chirico. La memoria e l’enigma. L’ultima stagione della metafisica" al Museo Paparella Treccia. Al Museo delle Genti d’Abruzzo c'è “Geometrie e natura”, personale di Nicoletta Belli, mentre all'Aurum è ammirabile la mostra dei carabinieri forestali per i 200 anni del corpo.