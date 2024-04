Oroscopo Paolo Fox di oggi 20 aprile 2024: le previsioni segno per segno

Paolo Fox svela le novità del weekend sui fronti amore, fortuna, famiglia e lavoro. Ecco il suo ultimo oroscopo del 20 aprile.

Oroscopo Ariete: Con la Luna in opposizione (tra pochi giorni) ci si avvia verso un fine settimana che impone rigore e decisione nei discorsi ma soprattutto nelle trattative, se c’è da chiudere una “partita” e firmare un accordo fate valere il vostro punto di vista per arrivare a ciò che volete. Se domenica scorsa ci sono stati dei malesseri, o avete vissuto momento di grande tensione, sarebbe il caso di osservare una pausa di riflessione e fermarsi per capire come risolvere il problema. Lo stress in eccesso, inoltre, può provocare fastidi fisici o disturbi psicosomatici da non sottovalutare…

Oroscopo Toro: Avete speso molto tempo nel tentare di convincere una persona che non è sulla vostra stessa lunghezza d’onda, d’altronde “non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire”. Se vi sembra di continuare a parlare con un muro lasciate perdere, ne vale della vostra salute! Concentratevi su voi stessi e su un 2024 che si rivelerà sorprendente per quanto riguarda il lavoro, con all’orizzonte un cambio di azienda (se non volete più stare in un certo gruppo) o un’offerta irrinunciabile. Se vi piace una persona avvicinatevi, a partire dal 29 aprile (con Venere nel segno) potreste colpire il suo cuore! Recupero anche per single e separati.

Oroscopo Gemelli: Giornata agitata e stancante, fate soltanto lo stresso indispensabile perché “esagerando” aumenterete i rischi di problemi, intoppi e nervosismo. Evitate ansie e tormenti che ogni tanto vi passano per la testa, c’è anche chi si è allontanato dal partner e potrebbe provare a riavvicinarsi ma meglio rimandare almeno di 24 ore. Domenica sarà decisamente migliore di sabato, intanto però quello del weekend resta un cielo utile per iniziare un nuovo progetto di lavoro in vista di giugno. L’unico consiglio, appunto, è non strafare prima del 21 aprile!

Oroscopo Cancro: Non avrete il potere di rimettere a posto tutti i problemi, tuttavia questo è un periodo interessante e favorevole per divertirsi, rilassarsi mettendo da parte le preoccupazioni e magari (per chi può) anche cambiare aria per un po’. Se avete avuto discussioni forti in amore provate a mettervi tutto alle spalle almeno per questo weekend, pensando solo a rigenerare mente e spirito. In caso, invece, di situazioni particolari e di questioni non rimandabili cercate di concludere entro sabato sera: far arrivare il tutto a domenica sarebbe troppo rischioso…

Oroscopo Leone: Finalmente dopo giorni vissuti in maniera tesa e ansiosa arriva un fine settimana che vi aiuta a recuperare terreno, per la forma fisica ci vorrà ancora un po’ di tempo ma sicuramente starete meglio! Ora vincono le emozioni (grazie a Venere favorevole) e anche i cuori solitari potranno tornare a vivere e a far battere il cuore. Aprile è un mese di grandi speranze in questo senso, se dovete ritrovare l’armonia o rivelare a qualcuno i vostri sentimenti fatelo entro il 30 perché dal 1° maggio i rapporti nati da poco o troppo in fretta potrebbero essere messi in discussione.

Oroscopo Vergine: Ha vinto il desiderio di cambiare vita e ambiente, favorito dalla Luna attiva nel vostro segno, oltre che di contrastare qualche scelta che non vi piace ed è arrivata “dall’alto”! Ora dovete stare attenti a non fare passi falsi: mantenete ciò che possedete e puntate sulle persone giuste, sia sul lavoro che in amore, per gli azzardi e i rischi ci sarà tempo… godetevi quest’aria di novità che vi rende frizzanti e di buonumore! A partire dal 29, inoltre, ci sarà modo di riavvicinarsi alla famiglia e alle persone care recuperando un po’ di terreno in ambito emotivo. State lontani da discussioni e persone che possono farvi arrabbiare!

Oroscopo Bilancia: Weekend interessante che vi vedrà fuori da tensioni e preoccupazioni le quali, invece, vi condizionavano ad inizio mese. Con la Luna nel segno, a partire da domenica 21, avrete modo di divertirvi e dimenticare qualche triste trascorso! Tuttavia in amore siete un po’ pensierosi ma soprattutto stanchi di ripetere sempre le stesse cose, chi è rimasto deluso da una storia può consolarsi con un’altra ma ovviamente ci vorrà tempo per stare davvero bene. Non legatevi a persone troppo distanti dalle vostre esigenze e dal modo di fare che avete, ancor meno con chi vive in un’altra città (se non avete modo di spostarvi e tenere vivo il tutto) o addirittura è già impegnato…

Oroscopo Scorpione: Periodo di sfide da affrontare, al massimo potreste dover aspettare fino a inizio maggio ma non oltre: sarete esposti a giudizi e critiche, fate tesoro dei pareri costruttivi e fatevi scivolare addosso quelli che non servono a nulla! In ogni caso siete più forti e intransigenti, anche in amore dove siete pronti a raccontare qualche verità. Avete voglia di aprirvi e ottenere conferme, approvazione, magari anche solidarietà se una situazione non è delle migliori. Maggio, inoltre, è il mese ideale per i single che vogliono vivere avventure occasionali senza legarsi in maniera “fissa” a qualcuno.

Oroscopo Sagittario: La Luna dissonante aumenta il rischio di attacchi di rabbia, questo perché siete già stanchi e nervosi di vostro e non avete lo spirito giusto per sostenere discussioni o tenere testa a persone che vogliono solo provocarvi e mettervi i bastoni tra le ruote. Marte in quadratura continua a rendervi agitati, non sarà facile ma dovete armarvi di pazienza ed evitare di reagire! In amore, inoltre, non intestarditevi con un rapporto che non va più avanti: forse meglio voltare pagina, magari ci vorrà coraggio nello spiegarlo al partner ma ciò che conta è la vostra felicità.

Oroscopo Capricorno: Giornata che porta serenità e vi darà anche il coraggio per affrontare una questione importante con qualcuno. In generale siete sempre troppo pensierosi e “seri”, ogni tanto un po’ di superficialità e sano menefreghismo fanno bene all’anima… anche se c’è chi si sta flagellando per una scelta sbagliata o che deve scegliere tra due persone (magari sta anche già vivendo due storie parallele), il momento del bivio si avvicina sempre di più e dovrete farvi trovare pronti. Puntate sulla giornata di sabato perché domenica sarete meno “sul pezzo” e potreste perdervi per strada, oltre che farvi venire qualche dubbio di troppo…

Oroscopo Acquario: Sta per iniziare un periodo pieno di stimoli e cose da fare per voi, tant’è che se non farete attenzione rischierete di mettere troppo sotto pressione il vostro corpo e andare in difficoltà. Giove in aspetto contrario sta provocando tensioni e difficoltà con parenti o sul lavoro, prudenza se avete a che fare con persone che non sono dalla vostra parte. Amore a due facce: a fine aprile alcuni nodi arriveranno al pettine nelle coppie di vecchia data, magari un po’ ossidate dal tempo, mentre nei single aumentano le occasioni di incontrare qualcuno di interessante.

Oroscopo Pesci: Marte nel segno vi protegge ma la Luna opposta provoca piccoli ritardi o crea ostacoli da superare. Di certo le occasioni non mancheranno, forse però meglio far passare questa giornata e non correre il rischio di bruciare un’opportunità solo per la foga di non aspettare almeno domenica. Se volete migliorare la situazione lavorativa ma incontrate qualche difficoltà non arrendetevi, continuate a pensare a modi per farlo tenendo sempre a mente che la determinazione e la continuità pagano sempre. Possibili compromessi, invece, per chi ha un contratto in sospeso: meglio arrivare ad un punto di incontro se non è possibile soddisfare tutte le vostre richieste.