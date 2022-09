“Porto la Terra d’Abruzzi”, al porto turistico la mostra fotografica di Luca Di Fabio

Orario non disponibile

Quando Dal 17/09/2022 al 16/10/2022 da domani Orario non disponibile

Un Abruzzo a tutto tondo. È l’Abruzzo di Luca Di Fabio, all’esordio con una propria mostra. “Porto la Terra d’Abruzzi” è il titolo dell'esposizione, che esplicita senza ipocrisie la scelta di Luca, che non intende nascondere il legame profondo che lo lega al Vate, al D’Annunzio del Libro segreto, alla più abruzzese delle opere dannunziane.

Di Fabio esporrà le sue foto da sabato 17 settembre, alle 16.30, nella piazzetta del porto turistico Marina di Pescara, nei locali e nelle vetrine di Itutor.it. Se c’è un Abruzzo della tradizione, ma non solo, è quello di Luca Di Fabio, che indaga, trasforma attraverso l’immagine ripresa, la realtà di una regione complessa, ricca di contraddizioni, che non ha ancora abbandonato del tutto l’anima “pastorale”, ma ne trattiene ancora lo spirito, non fidandosi del tutto del “nuovo”, dell’ancora incerto.

Finissage domenica 16 ottobre. Curata da Gianni Iovacchini, fotografo e docente Fiaf, la mostra ha avuto il patrocinio del parco nazionale della Majella, tra i recenti geoparchi mondiali riconosciuti dall’Unesco. Oltre 30 immagini della nostra regione, dei paesaggi, delle tradizioni popolari e religiose, delle trasformazioni che le nostre città hanno subito, protagoniste di uno sviluppo spesso disordinato, ma che portano ancora le tracce, i segni dei versi dannunziani.

Il portamento elegante della donna con la conca sul capo, gli occhi intensi del lupo, Pescara e la sua marina, il suono degli ultimi zampognari, una chiesa tratturale, le mani e lo zafferano, il cane pastore e il suo gregge, ma anche i bianchi e neri dei suonatori di campane del proprio paese, San Valentino, delle serpi di San Domenico a Cocullo, della chiesa di San Rocco a Scanno, sono racconti per immagini, attimi intensi di luce, che lasciano il segno, colgono l’attesa di chi visita la mostra, restituendo il sapore di un Abruzzo carico di emozioni, ancora vivo, nonostante tutto, negli scorci descritti e amati da D’Annunzio.