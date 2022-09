A Pescara sbarcano i campionati mondiali di pesca d'altura-drifting: sette giorni di gare fra 18 equipaggi

Si terranno a Pescara, dal 10 al 17 settembre, i trentesimi campionati mondiali di pesca d'altura big game fishing-drifting 2022, organizzati dalla Fips Mer e dalla Fipsas (Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee) assieme alla Asd Dolphin Club Pescara. L'evento è stato presentato dall'amministrazione comunale, alla presenza fra gli altri del sindaco di Pescara Carlo Masci, del’assessore comunale allo sport Patrizia Martelli, del presidente regionale del Coni Enzo Imbastaro, del presidente della commissione comunale allo sport Adamo Scurti, del coordinatore dell’organizzazione dei campionati mondiali, Luigi Potenza, dei dirigenti nazionali della Fipsas e della società organizzatrice Asd Dolphin Club Pescara.

Si sfideranno 18 equipaggi arrivati da tutto il mondo con 4/5 atleti ognuno: in gara gli Stati Uniti d’America, la Spagna, l’Egitto, il Regno Unito, la Slovenia, il Sud Africa, la Croazia, la Germania, il Portogallo, il Messico, il Montenegro e l’Italia che si sfideranno nelle acque dell’Adriatico, nel campo di gara antistante il porto turistico Marina di Pescara sino ad Ortona, per conquistare il titolo di campione del mondo di big game-drifting 2022. L'Italia è campione mondiale uscente. Domenica 11 settembre tutti gli equipaggi, accompagnati dalla banda di Ripa Teatina, sfileranno dalla Madonnina del molo nord, sul Ponte del mare per arrivare all’anfiteatro del Marina di Pescara, dando l’avvio all’apertura ufficiale del Campionato mondiale alla presenza di tutte le autorità civili e militari.

La gara vede impegnati gli equipaggi delle Nazioni per quattro giorni: lunedì la prova ufficiale di pesca e i successivi martedì, mercoledì e giovedì le tre giornate di gara ufficiali. Venerdì giorno dedicato ad un eventuale recupero a causa di condizioni meteomarine e, comunque, serata di gala con premiazione ufficiale e cena alla presenza di autorità civili e militari. Il sabato successivo partenza delle nazionali.

Per il sindaco Carlo Masci, "questa manifestazione conferma la particolare vocazione di Pescara per tutte le discipline legate al mare. Quest’anno la stagione estiva è stata caratterizzata da una serie di eventi sportivi di grande respiro internazionale e questo non fa certamente eccezione. Accogliamo con entusiasmo tutte le delegazioni provenienti da diversi continenti, sono certo che Pescara farà ancora una volta bella figura grazie al lavoro dell’Asd Dolphin club che organizza i campionati. Un ringraziamento al Marina di Pescara e al presidente Carmine Salce che è oggi qui presente e a tutti coloro che si sono impegnati per realizzare un appuntamento internazionale di grande portata".

L'assessore Patrizia Martelli ha dichiarato: "Sarà una grande emozione assistere per una settimana a una manifestazione che abbiamo voluto con tutto il nostro impegno. Mi congratulo con tutti coloro che si sono impegnati per realizzare un appuntamento internazionale che sarà un’ altra vetrina promozionale per il nostro territorio". Il presidente Scurti ha evidenziato le peculiarità di questa disciplina che educa al rispetto per l'ambiente e al rapporto fra uomo e natura, sperando di avvicinare i giovani per uno sport che richiede grande preparazione e fisicità.

Collegato in streaming Stefano Sarti, che ha parlato in rappresentanza del Consiglio federale del Fipsas e nelle vesti di responsabile del settore acque di superficie: Sarti ha espresso un sentito ringraziamento alla città di Pescara per l’impegno assunto e all’Asd Dolphin Club Pescara per l’organizzazione puntuale ed efficiente.