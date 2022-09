Per i 200 anni del corpo all'Aurum di Pescara arriva la mostra dei carabinieri forestali

Orario non disponibile

Quando Dal 13/09/2022 al 16/09/2022 da domani Orario non disponibile

Una mostra itinerante storico – naturalistica intitolata “1822 – 2022. 200 anni per la Natura” e dedicata ai 200 anni dalla fondazione del corpo forestale dello Stato. Sarà l'Auruma, nella sala Tosti, ad ospitare, a partire dal 13 settembre alle ore 10, l'esposizione in collaborazione con il Comune ed alla presenza delle autorità militari e civili.

I pannelli espositivi, preparati dal superiore Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari carabinieri di Roma, nell’occasione saranno introdotti da un intervento del colonnello Nicolò Giordano, storico del Corpo forestale dello Stato e mostrati al pubblico nell’adiacente Sala “Cascella – Pazienza” fino alle 20 di venerdì 16 settembre per essere poi trasferiti in altre città. Nell’ambito della mostra il Gruppo carabinieri forestale di Pescara ha organizzato per mercoledì 14 settembre sempre nella Sala “Tosti” dell’ex-Aurum di Pescara, alle ore 9,30, un convegno dal titolo “Biodiversità e resilienza: attività istituzionali e associazionismo”, che vedrà coinvolti alcuni reparti dei carabinieri forestali, istituzioni, associazioni ambientaliste e scolaresche.

Il comandante dei carabinieri forestali di Pescara: “La mostra itinerante è un’occasione per illustrare alla cittadinanza quanto fatto in 200 anni dall’amministrazione forestale italiana per la difesa della natura”.