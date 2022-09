Marco Ligabue in concerto a Vestea con "Sarà bellissimo tour 2022"

Domenica 18 settembre, il live di Marco Ligabue, “Sarà bellissimo tour 2022”, farà tappa in Abruzzo, più precisamente in Contrada Madonna delle Grazie a Vestea, frazione del comune di Civitella Casanova. Ingresso libero. Sarà una bella occasione per ascoltare vecchie e nuove canzoni dell'Incantautore emiliano. Uno spettacolo con pochi fronzoli che mette al centro l’attitudine rock di Marco (fratello del più celebre Luciano) e il suo modo energico ed empatico di coinvolgere il pubblico.

"Dopo il successo del mio primo libro “Salutami tuo fratello" - confida Marco Ligabue - riparto con i live. Le pause nella musica esistono e sono importanti, ci sono anche nel pentagramma, ma vuoi mettere rispetto alle tante note da suonare? Riparto, riparto con qualche spartito nuovo e tanta voglia di viaggiare".

Il pubblico potrà emozionarsi, cantare, ballare e, perché no, riflettere, con brani come "Quante vite hai" e "Vado a caso", ritrovando sul palco l’insostituibile chitarrista Jonathan Gasparini, il batterista Leonardo Cavalca e il giovanissimo bassista Luca Spaggiari. Dunque, dopo i due anni di difficoltà dell’intero panorama italiano, la musica dal vivo è ripartita. Anche Marco Ligabue è ritornato sui palchi di tutta Italia, e ora c'è Vestea che lo aspetta.