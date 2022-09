La movida non si ferma e continua anche a metà settembre

Ultimi scampoli di movida estiva, maltempo permettendo. Si continua anche a metà settembre. Il Pepito Beach Club propone l’ultimo venerdì con "Abbronzatissima", che questa settimana chiude alla grande con Gianni Schiuma e dj Andreino. Domenica, invece, "Mojito day" con il Bisbetico Pestato, giornata dedicata al mojito con area mojitone da 300 litri, in spiaggia. Serata di chiusura al Pala Becci del porto turistico per i mondiali di pesca con le premiazioni delle nazionali e la cena di gala.

Festa padel al Tonga di Andrea La Caita, che venerdì propone "Ancora tu", cena spettacolo con dj set, in un ambiente elegante e raffinato. Cena sotto le stelle per il Tre Palme di Stefano Moretti, che come sempre presenta una cena di pesce con buona musica di ascolto. Per gli amanti del pianobar in piscina ultime serate ancora calde per i clienti del Moro Pinalba della famiglia Tucci. Al Nettuno di Stefano Cardelli, infine, latin party dalla cena e fino a notte fonda, con la consolle gestita da Igor De Cuba e Damiano Almonti.