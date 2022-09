"Blockchain Beach" al Grand Hotel Montesilvano

Al Grand Hotel Montesilvano, sabato 17 e domenica 18 settembre, andrà in scena la "Blockchain Beach", una due giorni che radunerà esperti del mondo blockchain da nord a sud e permetterà di conoscere da vicino queste tecnologie in un ambiente semplice e informale. L'evento è curato da Innovalley, associazione locale attiva nel mondo dell'innovazione, e da alcune delle più importanti community crypto italiane, con il patrocinio dell'assessorato agli eventi del Comune di Montesilvano.

Tra gli ospiti e i temi approfonditi: Cristian Serena alias Cryptian World, che parlerà di analisi on chain; Simone Iavolato alias Pokerino, che parlerà di analisi dei flussi nella finanza decentralizzata; Luca Intermesoli, di Coinsafe, che parlerà di mining; Federico Fanini, founder di Blockshub, che parlerà di strumenti per interagire con le blockchain; Chiara Valentini, advisor di Consulenza e Risorse e Officina Defi, che parlerà di evoluzioni dei metaversi; Paolo Nardella, presidente dell'Associazione Professionisti Blockchain Italia, che parlerà di applicazioni aziendali blockchain; Federico Fioriti, founder di Innovalley, che esplorerà i bandi e le opportunità per finanziare la propria startup o attività nel mondo blockchain.