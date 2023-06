Cosa fare a Pescara e dintorni dal 23 al 25 giugno: la guida agli eventi del weekend

Cosa fare a Pescara e dintorni dal 23 al 25 giugno: ecco per voi la guida agli appuntamenti di questo fine settimana. L'elenco completo degli eventi è consultabile in questa sezione, ma qui di seguito vi offriamo una selezione di quelli più importanti.

Spettacoli

Dennis Stratton, ex chitarrista degli Iron Maiden, torna ad Hai Bin, mentre al Lido delle Sirene ci sono gli Zero Assoluto. Al porto turistico 'Acustica' apre 'Estatica' 2023 per valorizzare gli artisti abruzzesi. Da non perdere domenica l'Harbour Reggae Festival Launch Party al Molo 125.

Al parco dell'ex caserma Di Cocco l'IndieRocket Festival taglia il traguardo del ventennale. Venerdì all'auditorium Cerulli prosegue il Festival Forme con il violoncellista Luigi Piovano. Grande jazz a Zara spiaggia bar con Roberto Gatti.

Tempo libero

In tema di libri c'è un incontro da mettere in agenda: la presentazione di "Figli del toro" di Nicola Mastronardi alla Soms di Spoltore. Interessanti anche le celebrazioni per la festa di San Giovanni con appuntamenti a Pescara, Montesilvano Marina, Montesilvano Colle e Spoltore.

E chi ha intenzione di guardare un film, a questo link ha l'opportunità di riepilogare tutte le proiezioni previste nelle sale della nostra provincia o andare al cinema Sant'Andrea, dove venerdì si chiude la rassegna "Il Flaiano in Sala".

Mostre

Decisamente stuzzicanti le mostre allestite in questi giorni. Al Clap Museum è visitabile “Scòzzari ride ancora”. A Ceravento si può invece ammirare il 'Diario di bordo' di Roberto Cesaretti. Alla Maison des Arts troviamo "Enzo Siviero. Un ponte tra ingegneria e architettura 1969-2023".

A Vistamare ci sono le 'Passeggiate intergalattiche' di Anna Franceschini e Nanda Vigo, al Museo delle Genti d'Abruzzo troneggiano le sculture di Carla Cerbaso con "Ascolta" (finissage il 24 giugno).

All'Imago Museum, dove è aperta al pubblico la mostra permanente "Mario Schifano. Il trionfo della Pop Art italiana", ci si può anche addentrare "Nel giardino della pittura", dedicata al grande artista spagnolo Joan Miró.