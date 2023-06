"Enzo Siviero. Un ponte tra ingegneria e architettura 1969-2023" alla Maison des Arts

Venerdì 16 giugno, alle ore 17:30 si terrà l’inaugurazione della mostra Enzo Siviero. Un ponte tra ingegneria e architettura 1969-2023, curata dall’architetto Patrizia Bernadette Berardi. Un’esposizione dedicata alle straordinarie realizzazioni di un uomo che ha fatto del rigore tecnico delle costruzioni e della ricerca estetica il perno del proprio stile di lavoro e di vita, senza perdere mai il segno inconfondibile della profondità d’animo dell’artista e dell’intellettuale.

Enzo Siviero è un ingegnere specializzato nella progettazione architettonica di grandi infrastrutture. Nell’arco della sua carriera ha operato su tutto il territorio nazionale e non solo, contribuendo peraltro alla progettazione per la ricostruzione del Ponte Morandi a Genova nel 2018. Menzione eccezionale non può mancare ai due progetti pescaresi che oggi caratterizzano lo skyline della città: il Ponte del Mare (2009), per cui ha svolto il delicato compito di collaudo, e il Ponte Flaiano (2017), del quale è stato progettista.

La mostra esplora il percorso di carriera dell’ingegner Siviero, sia in qualità di accademico sia come professionista, evidenziando alcuni principi fondamentali del suo lavoro. Uno di questi è rappresentato dalla costante ricerca di equilibrio tra la struttura e la forma, tenendo costantemente in considerazione il comportamento meccanico degli elementi e le caratteristiche estetiche delle opere. La Fondazione Pescarabruzzo ospita, dunque, trenta progetti.

«Il Ponte del Mare, inaugurato a Pescara nel dicembre 2009, ha messo insieme la Pescarabruzzo, che ha contribuito economicamente alla realizzazione dell’impresa, dopo aver per proprio conto e in anteprima concepito un’infrastruttura ciclopedonale esattamente dove è nata poi l’opera, e il lavoro di collaudo dell’Ing. Siviero in un indimenticabile “ponteggiare”», ha commentato il Presidente Nicola Mattoscio, aggiungendo: «Mi piace ricordare che questa attività sinergica ha convertito gli scettici allo spettacolo innovativo e virtuoso del Ponte del Mare, incantevole balconata che trama una temeraria architettura nell’intrigante affaccio sul mare e verso i monti. Questo irreversibile culto della bellezza, Enzo Siviero riesce ad esaltarlo anche con l’altro ponte pescarese intitolato a Flaiano ed in ogni sua opera documentata in mostra. Sono lieto quindi, pure in nome di un profondo legame di amicizia personale, di poter ospitare dal 16 giugno 2023 presso la Maison des Arts la mostra dei progetti di un’intera carriera».

Appuntamento venerdì 16 giugno alle ore 17.30 con l’inaugurazione della mostra. Dopo i saluti del Presidente della Fondazione Pescarabruzzo, Nicola Mattoscio, e del sindaco di Pescara, Carlo Masci, interverrà Enzo Siviero con una Lectio Magistralis dal titolo “Ponti e Acqua”. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. L’esposizione sarà visitabile fino al 16 luglio.