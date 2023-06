Estate in musica a Zara spiaggia bar: si parte con Roberto Gatti

Estate jazz a Zara Spiaggia Bar con due momenti musicali di qualità, con artisti dalle produzioni e collaborazioni internazionali. Si parte venerdì 23 giugno con Roberto Gatti “Amanolibera”; ingresso gratuito. Con Gatti (congas percussions) suoneranno Mario Rodriguez (drums, percussions), Manuel Magrini (piano), Pietro Paris (double bass). Roberto Gatti è un percussionista viscerale e particolarmente poliedrico, legato stilisticamente al latin jazz, all’afro-cuban jazz, alla musica caraibica e al jazz.



“Amanolibera” è un album il cui mood è particolarmente incentrato sul ritmo, ma da cui emerge anche una raffinata cantabilità e una certa predilezione per il senso melodico, il tutto impreziosito da una spiccata anima cubana che incontra la musica caraibica e il jazz. L’incontro di Roberto Gatti con Mario Rodriguez, compositore e batterista con 2 nomination ai Grammy Awards, ha prodotto il disco composto a quattro mani dove però si integrano bene le composizioni del pluripremiato pianista umbro Manuel Magrini, talento italiano.



Il secondo appuntamento è per il 14 luglio con Roberto Zechini, compositore-chitarrista con all’attivo più di 80 pubblicazioni. 'Echoes Sustain Able' è l’ultimo progetto scritto, arrangiato e diretto dal chitarrista-compositore marchigiano. Da sempre Zechini coinvolge nella propria esperienza artistica giovani musicisti incontrati durante le più disparate esperienze professionali e di ricerca. Questa è l’ultima creatura, che vede in azione giovani performer da diverse regioni d’Italia, militanti nell’orchestra-laboratorio ‘Il Chitarreto dei Jazzemani’. Con lui Mike Rossi (sax), Luca Di Nisio (guitars, echoes), Samuele Brunori (bass, sustain) e Luca Di Muzio (drums, able).



Mike Rossi è nato in America ed è Professore emerito di Jazz and Woodwinds all’università di Città del Capo, Sudafrica. Si esibisce regolarmente in jazz club e jazz festival e conduce workshop e masterclass in Africa, Europa e Stati Uniti.