Zero Assoluto al Lido delle Sirene

Venerdì 23 giugno al Lido delle Sirene primo appuntamento con "Disco Paradise": cena spettacolo con Fabiano & Co + live music con gli Zero Assoluto + disco con dj Giuseppe Polidori, vocalist Cristian Biscotto Mirenghi. Ingresso gratuito dalle ore 23 in lista. Info e prenotazioni: 327/2937290.

Occhi puntati, ovviamente, sull'esibizione degli Zero Assoluto, duo romano composto da Thomas De Gasperi e Matteo Maffucci. I due artisti presenteranno i loro maggiori successi, con brani che li hanno reso celebri come “Semplicemente”, “Appena prima di partire”, “Per dimenticare” (colonna sonora del film “Scusa ma ti voglio sposare” di Federico Moccia), “Svegliarsi la mattina” e “Sei parte di me”.

Da non dimenticare anche l’uptempo della sanremese “Di me e di te” (presentata al Festival nel 2016) e il ritmo vivace di “Una canzone e basta”, che si sono attestate per settimane ai vertici delle classifiche, nonché “Eterni”, una ballad elettronica in pieno stile Zero Assoluto, dolce e intensa, che racconta le difficoltà del dirsi addio, mescolando il valore dei ricordi con la consapevolezza e la responsabilità delle proprie scelte. L'ultimo singolo, pubblicato appena un mese fa, si chiama "Sardegna".