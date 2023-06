L'IndieRocket Festival taglia il traguardo del ventennale

Arriva alla XX edizione l'IndieRocket Festival, in programma a Pescara dal 23 al 25 giugno. Una vera e propria costante nella realizzazione dell'evento è lo scenario ormai storico: il Festival si svolgerà ancora una volta nel Parco della ex caserma Di Cocco.

La line up si conferma come di consueto ricca e diversificata, presentando una galassia di artisti che provengono dai più diversi angoli del mondo: da Ariwo, il quartetto londinese che fonde il misticismo iraniano con i ritmi tradizionali Afro-Cubani, l'elettronica e il jazz, per un risultato finale magnetico e in grado di portare il pubblico in trance, a Daikaiju, le “strane bestie giganti” che indossano maschere kabiki, usano pseudonimi e tendono ad incendiare i loro strumenti sul palco, in una miscela di surf punk e rock psichedelico; dal live-set a/v di Bawrut, progetto di Borut Viola, che porta sul dancefloor, attraverso house, breakbeat ed elettronica un suono contemporaneo “misto”, al collettivo libanese Beirut Groove Collective, fautori di una delle migliori club-night in circolazione, in cui si possono ascoltare senza soluzione di continuità le migliori gemme di soul-funk-disco provenienti dal medioriente e dal resto del mondo.

Si rinnova anche la collaborazione con l’etichetta ugandese Nyege Nyege Tapes, che cura per il secondo anno consecutivo uno spazio all’interno del festival, presentando diversi progetti del proprio roster: da Afrorack, mago dell’ingegneria che costruisce configurazioni di synth modulari fai-da-te esibendosi in abbaglianti live set che mescolano ritmi africani, techno e acid house, a Dope Gal Magic, il progetto che unisce la dj ugandese Catu Diosis e Oh Lorena, mc capoverdiana-tedesca, in un afro-electro-clash a forti tinte femministe, sino a HHY & The Kampala Unit, progetto che rappresenta al meglio il suono futuristico dell’Uganda, tra dub, techno, percussioni tradizionali ed elementi di trance su passaggi cinematografici e spettrali.

E poi ancora: la nu-dancehall, il flow febbrile e la presenza carismatica di Ecko Bazz; dalla Turchia i Lalalar, un delizioso tuffo tra spaghetti western in salsa psichedelica e funk anatolico; Gazebo Penguins, uno tra i nomi più autorevoli della scena indie-rock del nostro paese; HENGE, band inglese rivelazione della scena prog-psych-rave; Warmduscher, band figlia di South London, prodotti da Joe Goddard e Al Doyle degli Hot Chip per la prestigiosa Bella Union; dal Canada i Wine Lips con il loro garage-punk-psych.

Il Mediterraneo invece è la culla di provenienza della Rhabdomantic Orchestra, il collettivo che restituisce nel proprio sound una visione fluida di quella che chiamiamo comunemente world music; il compositore colombiano di stanza in Italia Montoya presenterà dal vivo il suo nuovo album, “El Nido”, in uscita a luglio per la storica label che rappresenta l’essenza della contemporanea scena elettronica latinoamericana, ZZK Records; presente anche la riscoperta delle sonorità nascoste funk, disco, boogie suonate e vissute a Napoli operata da Napoli Segreta; il viaggio tribale e mistico che attraversa l’inedito set di Pepi & Katrina feat. Mala, alias del dj pescarese Guido Sanità; l’avant-jazz-hip-hop del duo Trrmà, recente ingresso nel roster di Hyperjazz Records; i local heroes Death Mantra For Lazarus, superband pescarese che vede al suo interno componenti di Santo Niente, Milf e Zippo; il collettivo romano ODD, formato da Giulio Pecci, Strada e Federico Zanghì, tra i curatori dell’IndieRocket Soundsystem in tenda, assieme a Misteriseparli, e poi ancora Polimnia b2b Migra, i due artisti provenienti dall’etichetta Salgari Records; il suono organico ed universale del duo di Salgari Records Voz De La Frontera e Dsastro, dj d’eccezione, mani e orecchie fondamentali nella definizione dello stile di una leggenda dell’hip hop italiano come Lou X e la loro Costa Nostra.

Qui di seguito il programma con il cast completo:

VENERDÌ 23 GIUGNO

Beirut Groove Collective (Libano, Uk) dj set

Daikaiju (Usa)

Death Mantra for Lazarus

Ecko Bazz (Uganda) presented by Nyege Nyege

Gazebo Penguins

HENGE (Uk/Space)

ODD / Giulio Pecci, Strada, Federico Zanghì / dj set

Wine Lips (Canada)



SABATO 24 GIUGNO