Dennis Stratton, ex chitarrista degli Iron Maiden, torna a Pescara

La settima edizione dell’Hai Bin Rock Festival si aprirà con il ritorno a Pescara dell’ex chitarrista degli Iron Maiden Dennis Stratton dopo il successo dello scorso anno. Accompagnato dalla tribute band Maiden Division, che già in passato è stata in tour con lui, Stratton suonerà tutti i brani del primo grandioso album degli Iron Maiden. Il concerto sarà aperto dai Motley Circus - Motley Crüe Tribute Band alle ore 21, seguiranno Dennis Stratton e i Maiden Division alle ore 22. L’ingresso è gratuito. Prima dei live alle ore 18 ci sarà un incontro con Antonio Biggio, autore dei best seller “Eddie deve morire” e “Il Sepolcro di Eddie”.

Dennis Stratton (Londra, 9 ottobre 1952) registrò l'album d'esordio degli Iron Maiden del 1980, l'Ep e videoclip "Women in Uniform", i relativi singoli e il rarissimo “Live+One” registrato nel locale londinese "Marquee”. Dopo la fine della prima parte del tour europeo di spalla ai Kiss venne sostituito dal chitarrista Adrian Smith e fondò la band Lionheart. Attualmente continua la sua attività di musicista nei Lionheart, che nel 2020 hanno pubblicato il loro terzo album “The Reality Of Miracles”. Dallo stesso anno collabora con i Maiden Division.?

Info concerto: 328.9328836 e 085.4222828.