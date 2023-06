A Montesilvano torna la festa di San Giovanni e l'antico rito de "lu ramajette"

Torna a fine giugno la festa di San Giovanni a Montesilvano Colle, durante la quale si terrà anche l'antico rito dello scambio de "lu ramajette". Appuntamento il 23 e 24 giugno con la festa religiosa e quella civile che coinvolgerà sia il borgo in piazza Giardino che la spiaggia nell'area del Jova Beach Party.

Durante la festa, si terranno gli antichi riti di San Giovanni e della tradizione popolare fra cui appunto quello dello scambio del ramajetto aperto a un massimo di 100 coppie (200 persone). Secondo la tradizione, si terrà il rito del comparatico per sancire il legame fra coppie del "cumpare a fiure" con lo scambio del ramajetto bagnato nell'acqua di San Giovanni, una miscela con erbe e fiori con acqua di fonte. Lu ramajette è un mazzolino di erbe magiche bagnato nell'acqua di San Giovanni. Il rito prevede anche che i compari (le coppie) facciano il salto del fuoco. Ma il patto risulta concluso solo se il ramajetto torna al compare. Venerdì 23 giugno dalle 20,30 alle 24 la festa dunque sarà in piazza Giardino a Montesilvano Colle, mentre 5,30 alle 7 del mattino del 24 giugno i riti di San Giovanni verranno conclusi in spiaggia con un concerto di musica classica all'alba di fronte a via Marinelli. Per partecipare occorre prenotarsi in quanto il numero massimo di coppie accettate è 100. Per informazioni 0854481759 dalle 9 alle 14 dal lunedì al venerdì.

L'assessore comunale Comardi ha commentato:

"Un appuntamento prezioso, per riappropriarci delle nostre origini e delle nostre tradizioni più belle. Aspettiamo tutti, cittadini e turisti, per condividere un'esperienza bellissima"