San Giovanni al lido "Le Tre Palme", concerto all’alba sul mare con il maestro Mazzoccante 

Il giorno di San Giovanni Battista, sabato 24 giugno, è tradizione incontrarsi sulla riva del mare, per vivere insieme il momento magico, pieno di suggestioni e consuetudini, in cui la fede si intreccia con le credenze popolari nell’incontro tra la terra e l’acqua, il buio e la luce, il sacro e il profano.

Per rendere ancora più magico l’avanzare della luce sulle tenebre, all’alba di sabato il lido “Le Tre Palme”, a Montesilvano, organizza un appuntamento speciale per aspettare insieme il sorgere del sole, una romantica Colazione-Concerto con Maestri di altissimo livello. In scena Giuliano Mazzoccante, al pianoforte, attuale direttore artistico del teatro Marrucino di Chieti, riconosciuto a livello internazionale come uno dei migliori pianisti e docenti italiani, Taras Yaropud, al violino, co-fondatore e primo violino dell'orchestra Kyiv Virtuosi, e Yurii Pogoretskyi, docente senior all'Istituto di arti dell'Università “Boris Grinchenko” di Kyiv. co-fondatore e primo violoncello dell'orchestra "Kyiv Virtuosi".

Attraverso le musiche di Mozart, Beethoven, Brahms, Kreisler e Piazzolla si potrà meditare e/o pregare ammirando i colori dell’alba. Appuntamento alle ore 5. Ingresso libero.