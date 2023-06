Carlo Verdone all'Aurum per i Premi Internazionali Flaiano di narrativa e italianistica

Domenica 25 giugno all'Aurum si terrà la 50esima edizione dei Premi Internazionali Flaiano di narrativa e italianistica "Luca Attanasio". Saranno presenti i Premi Flaiano Speciali per la narrativa Carlo Verdone, Edith Bruck e Franco Cordelli, la direttrice editoriale di Eliot Loretta Santini e Alfredo Fava per il Premio Speciale ad Ada d'Adamo, nonché i tre finalisti della sezione over del Premio Flaiano di narrativa e i tre finalisti della sezione under 35 del Premio Flaiano-Bper Banca.

Alla presenza della dottoressa Sabina Santarossa, consigliera d’ambasciata in servizio alle dirette dipendenze del direttore generale della DG per la diplomazia pubblica e culturale e Zakia Seddiki, moglie dell'ambasciatore Luca Attanasio, saranno premiati i tre vincitori del Premio Internazionale Flaiano d'Italianistica "Luca Attanasio": Hannimari Heino dell’IIC di Helsinki per il suo volume "Anatomioita", già Premio Flaiano di Italianistica nel 2019, Raffaele Ruggiero dell’IIC di Marsiglia per "La cuisinière de Galilée", Elsa Filosa, dell’IIC Chicago per il volume "Boccaccio’s Florence".

Dalle ore 17.30 alle ore 20, alla presenza del notaio Erminia Amicarelli, si svolgeranno le votazioni della giuria popolare, 100 componenti per la sezione over e 100 componenti per la sezione under 35. I vincitori delle due sezioni saranno annunciati durante la serata, perché il notaio farà lo scrutinio delle schede in diretta. I finalisti della sezione over sono Dario Ferrari “La ricreazione è finita” - Sellerio editore Palermo, Giuseppe Lupo “Tabacco Clan” - edizioni Marsilio, Maddalena Vaglio Tanet “Tornare dal bosco” - edizioni Marsilio.

I finalisti della sezione under 35 sono Nicola Cosentino per "Le tracce fantasma" - edizioni Minimum Fax, Edoardo Pisani per “E ogni anima su questa terra“- Editrice Castelvecchi e Beatrice Salvioni per “La malnata” - editrice Einaudi.