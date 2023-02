Cosa fare a Pescara e dintorni dal 17 al 19 febbraio: la guida agli eventi del weekend

Cosa fare a Pescara e dintorni dal 17 al 19 febbraio: ecco per voi la guida agli appuntamenti di questo fine settimana. L'elenco completo degli eventi è consultabile in questa sezione, ma qui di seguito vi offriamo una selezione di quelli più importanti.

Spettacoli/tempo libero

In ambito teatrale, segnaliamo "Shocking" allo Spazio Matta per il secondo appuntamento di Matta in Scena, lo show d'improvvisazione “The Barber Bros” al Cordova con Estrodestro e il musical "Forza venite gente" al Massimo.

Chi invece ha intenzione di guardare un film, a questo link ha l'opportunità di riepilogare tutte le proiezioni previste nelle sale della nostra provincia. A Montesilvano non mancano gli incontri di Carnevale: nel Pala Dean Martin si tiene la festa della Fidas, mentre in piazza Diaz arriva "Mascherine in città".

Per gli amanti della classica, il Quartetto Leonardo propone al Massimo le musiche di Haydn, Beethoven e Shostakovich. Il circolo Babilonia ospita un reading musicale a cura de La Compagnia Della Polvere: "Omaggio a Pasolini". All’Aurum viene presentato il libro di Cristiano Vignali "Tracce di riti e culti ancestrali nell'Abruzzo contemporaneo". E al Ventonotturno di Montesilvano c'è la cena-spettacolo con i 7 peccati capitali.

Mostre

Decisamente stuzzicanti le mostre allestite in questi giorni: “Appunti sparsi di viaggi” è la personale del fotografo Giovanni Iovacchini visitabile a Ci vuole un villaggio ArtGallery (si conclude domenica). Alla Maison des Arts sono ammirabili “Il brigantaggio in Abruzzo e la resa di Civitella del Tronto. Opere di Renato Coccia” e "Bertozzi e gli inisti dal 1980 ad oggi".

A Spazio Sei prosegue "Spremuta d'incubo" di Giorgia Mascitti. All'Imago Museum è aperta al pubblico la mostra permanente "Mario Schifano. Il trionfo della Pop Art italiana", mentre termina al Museo delle Genti d'Abruzzo "Densitas lusi", con le opere di Mario Bi. Sabato si inaugura alla GArt Gallery la collettiva "16 artisti 16".