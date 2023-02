All'Aurum la presentazione di "Tracce di riti e culti ancestrali nell'Abruzzo contemporaneo"

All'Aurum di Pescara, venerdì 17 febbraio, si terrà la presentazione del libro "Tracce di riti e culti ancestrali nell'Abruzzo contemporaneo" (Youcanprint) del giornalista e saggista storico Cristiano Vignali. Il volume, realizzato con il patrocinio di "Abruzzo Consulting" e la collaborazione di Claudia Falcone e Alessandra Di Monte, è impreziosito dalla prefazione del sociologo Everardo Minardi, già docente ordinario di sociologia all'università degli studi di Teramo. L'evento è organizzato dall'associazione Aspherya Cultura & Dintorni di Pescara, presieduta da Teresa Mirabella, con l'event planner Giovanni Lufino.

A tale proposito, si legge sulla prefazione dell'opera storico-antropologica e turistico-esperienziale di Vignali, presidente dell'Associazione Abruzzo Tourism: "Tracce di riti e culti ancestrali nell'Abruzzo contemporaneo" è il resoconto delle ricerche e degli studi storici e antropologici, durante i tour esperienziali con gli associati di Abruzzo Tourism, fatti da Cristiano Vignali, riportati in suoi speciali pubblicati su testate online nazionali, interregionali e di settore.

L'opera, oltre a voler essere uno spunto per gli studiosi e appassionati di storia locale e per lo sviluppo di un turismo esperienziale culturale originale in Abruzzo, vuole dimostrare l'esistenza di una possibile nazione antropologica italiana ben prima non solo dell'unità d'Italia, della concessione della cittadinanza agli Italici dopo la Guerra Sociale (90-88 a.C.) e del giuramento di fedeltà ad Ottaviano Augusto dei popoli della Penisola Italiana "Coniuratio Italica".