“The Barber Bros”, improvvisazione teatrale al Cordova con Estrodestro

Sabato 18 febbraio alle ore 21 il teatro Cordova ospiterà la scuola nazionale di improvvisazione teatrale Estrodestro di Pescara che, in collaborazione con la scuola nazionale di improvvisazione teatrale Vicolo Cechov di Civitavecchia, presenterà "The Barber Bros", una jam di improvvisazione teatrale nella quale il pubblico fornirà i suggerimenti che gli attori utilizzeranno per creare storie sempre diverse. Tre fratelli che si erano persi di vista si rincontrano dopo qualche anno ma le loro barbe non sono cambiate così come la loro follia.

Iniziano a raccontarsi storie tanto assurde quanto divertenti così da attirare l’attenzione di un pubblico nutrito di curiosi che provano a metterli in difficoltà suggerendo particolari che loro dovranno inserire nei racconti. Sembra tutto sotto controllo fino a quando non vengono costretti a salire su un palco. A improvvisare sul palco ci saranno Roberto Rotondo, Fabio Astolfi e Fabrizio Aloisi, accompagnati dalle musiche del maestro Claudio Romagnoli. Prenotazioni: info@estrodestro.com - 347/6584129.