Da Haydn e Beethoven a Shostakovich, il Quartetto Leonardo in concerto al teatro Massimo

Venerdì 17 febbraio la stagione musicale della Società del Teatro e della Musica "Luigi Barbara" presenta il concerto del Quartetto Leonardo: la formazione, vincitrice nel 2021 del Premio Farulli, è composta da Sara Pastine e Fausto Cigarini al violino, Salvatore Emanuel Borrelli alla viola e Lorenzo Cosi al violoncello ed eseguirà un programma di musiche di Haydn, Beethoven e Shostakovich. Il concerto è organizzato in collaborazione con l'Accademia Chigiana di Siena.

Il Quartetto Leonardo si è costituito nel 2019 ed è stato sostenuto dalla docente e musicologa Paola Besutti sin alla fondazione. I suoi componenti hanno studiato presso importanti istituzioni europee quali l'Universität für Musik und darstellende Kunst di Vienna, la Musikhochschule di Lugano e la Musikhochschule di Hannover. L'ensemble ha partecipato a numerose masterclasses tenute da Oliver Wille (Quartetto Kuss), Peter Schuhmayer (Quartetto Artis), Luc-Marie Aguera (Quartetto Ysaye) e Bruno Giuranna.



Dal 2020 il Quartetto Leonardo studia all'Universität der Künste di Berlino con i membri del Quartetto Artemis Gregor Sigl, Eckart Runge e Vineta Sareika. Nel 2021 il Quartetto Leonardo ha frequentato il corso estivo di alto perfezionamento tenuto dal violoncellista Clive Greensmith presso l'Accademia Chigiana di Siena, avendo l'opportunità di confrontarsi con brillanti formazioni provenienti da tutto il mondo. Affermatisi in concorsi nazionali e internazionali, i membri del Quartetto hanno fatto parte di importanti orchestre quali l'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, l'Orchestra Leonore, Verbier Festival e Chamber Orchestra, European Union Youth Orchestra e Gstaad Festival Orchestra.

Il Quartetto Leonardo si è esibito in rassegne e festival cameristici importanti tra cui, il Festival Internazionale di Musica Cinque Terre, “Farulli 100”, “Il suono giovane” di Firenze, il Mantova Chamber Music Festival “Trame Sonore”, Festival Virtuoso e Belcanto di Lucca in collaborazione con le Dimore del Quartetto, la società dei concerti di Parma con l'attore e regista Luigi Lo Cascio per il Verdi Festival, Festival del Quartetto a Gropina e Armonie della Sera con Fabrizio Meloni. Il Quartetto Leonardo è stato insignito del prestigioso “Premio Farulli” del XXXX Premio della Critica Musicale “Franco Abbiati” 2021.