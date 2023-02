A Montesilvano il Comune organizza il Carnevale in strada in piazza Diaz

Anche il Comune di Montesilvano, dopo due anni di stop dovuto alla pandemia, ripropone il Carnevale in piazza. Appuntamento domenica 19 febbraio dalle 15 in piazza Diaz per la festa dedicata ai più piccoli con il concorso “La mascherina più bella” e partecipa alla sfilata che si terrà a partire dalle ore 16 su via Roma. Potranno partecipare i bimbi da 0 a 6 anni o dai 7 a 12 anni con premi in palio. Durante tutto il pomeriggio le mascotte dei cartoni animati e personaggi più amati dai più piccoli, musica, baby dance, pop corn e zucchero filato. L'iniziativa si concluderà alle 17 con la premiazione. A Pescara, lo ricordiamo, sono in via di definizione gli eventi che l'amministrazione comunale organizzerà in occasione del Carnevale.