A Montesilvano il Carnevale Fidas, la festa dedicata ai figli dei donatori di sangue

Torna il Carnevale Fidas, festa in maschera con animazione dedicata ai figli dei donatori di sangue. L’appuntamento è per domenica 19 febbraio a Montesilvano, ma l’ultimo giorno utile per ritirare l’invito è venerdì 10 febbraio nella sede dell’associazione, all’interno del centro trasfusionale dell’ospedale civile. La festa più colorata dell’anno sarà animata dai clown dell’associazione culturale Enfants Terribles del donatore Gianluca Castellano. Giocoleria, musica e balli per allietare i piccoli figli dei donatori Fidas che con il loro gesto ricorrente e costante assicurano le cure a tanti malati.

E non si ferma il lavoro instancabile dei volontari Fidas che, guidati dalla presidente Anna Di Carlo e dai componenti del direttivo, organizzano tante iniziative a favore dei donatori: “Passione e amore per quello che facciamo ci aiutano ogni giorno a portare avanti questa sfida per la vita”, afferma la presidente, “e ogni occasione è importante per ricordarlo e per avvicinare più persone possibile alla donazione di sangue. Siate attenti al prossimo e a voi stessi, prenotate la vostra donazione al numero 085/298244”.

La Fidas Pescara, che quest’anno festeggia i suoi primi quarant’anni, conta più di 13mila soci e con impegno e dedizione moltiplica i progetti a favore dei donatori e delle loro famiglie.