Al teatro Massimo il musical "Forza venite gente"

Sabato 18 febbraio arriva al teatro Massimo di Pescara (Sala 1) "Forza venite gente", il musical per tutta la famiglia. Lo spirito della vita di San Francesco in una produzione tutta nuova che ha conquistato 2 milioni di spettatori dal lontano 1981. "Forza venite gente" è stato scritto da Mario Corti e Antonio Galbiati: è stato uno dei musical più popolari in Italia per molti anni. Racconta la storia di Gesù e dei suoi discepoli, con l'obiettivo di rendere accessibile la storia della vita di Gesù a un pubblico di tutte le età.

Attraverso canzoni e balli, il musical cerca di dare una rappresentazione vivace e moderna della storia, rendendo la religione più accessibile e comprensibile a un pubblico più ampio. La musica è composta da una combinazione di generi, dalla musica classica alla musica pop, e le canzoni sono state molto apprezzate dal pubblico italiano.

Inoltre questa piéce ha anche ricevuto una buona accoglienza da parte del pubblico internazionale e continua ad essere rappresentato in diverse lingue in tutto il mondo. In generale, "Forza venite gente" è considerato uno dei musical più importanti e influenti della storia della musica italiana e continua a essere molto popolare tra il pubblico italiano.