Al Ventonotturno cena con i 7 peccati capitali

A cena con i 7 peccati capitali al Ventonotturno di Montesilvano. Ingresso spettacolo + cena completa. Per informazioni: tel. 348/9257764. Seppur non facenti parte della bibbia, i sette vizi capitali sono sempre stati avvicinati alle dottrine religiose, sono temuti e desiderati allo stesso tempo, il cedimento ad essi regala si timori, ma anche la piacevolezza che ne scaturisce quando ci si concede a tal vita dissoluta. Li pensiamo accostati alla vita pratica quotidiana di un lontano passato, distante da noi, ma siete certi che nell’oggi non si siano infiltrati come virus nel mondo digitale che state vivendo?

Provate a pensare ad alcuni accostamenti come ad esempio accidia = wikipedia o superbia = like sotto le foto, e tanti altri ancora che vi sveleremo. Lo spettacolo che abbiamo pensato per voi ripercorre sia la parte storica/letteraria con il dottor Faust di Marlowe disposto a cedere la sua anima in cambio di 24 anni di peccati che quella moderna portandovi tra i vizi digitali. Incontrerete tra i tavoli e sul palcoscenico le nostre attrici che dopo aver circuito il Faust raggiungeranno la vostra zona confort, cioè i tavoli su cui state cenando, per tentarvi e ammaliarvi. Uno spettacolo che oscilla tra il gotico e il divertente.

Il cast comprende Accidia: Mara Di Giulio, Avarizia: Simona Landriscina, Gola: Daniela D'Olimpio, Invidia: Federica Di Pardo, Ira: Nadia Di Giulio, Lussuria: Giulia Di Nicola, Superbia: Emanuela Dimaggio, Faust: Franco Gallina. Regia: Giuseppe Iannascoli.

Questo il menu: antipasto - tagliere con prosciutto, formaggio, spianata, lonza di capocollo, salame ungherese, frittata contadina, polentina con goccia di gorgonzola, crocchette di patate, oliva ascolana, cicorietta al coccio, pallotte cacio e ove; primo piatto - fagottino di crepes: seconda portata - arrosto al forno con contorno; calice di vino o bitter rosso.