Cosa fare a Pescara e dintorni dal 16 al 18 febbraio: la guida agli eventi per il fine settimana

Vi proponiamo di seguito alcuni dei principali appuntamenti previsti nel fine settimana a Pescara e provincia, dal 16 al 18 febbraio. L'elenco completo è disponibile in questa sezione del sito: https://www.ilpescara.it/eventi/

Tempo libero

Per gli amanti della buona musica e del jazz da non perdere il concerto in programma sabato 17 febbraio all'auditorium Flaiano con Gegè Telesforo e la sua band; sempre sabato 17 febbraio per gli appassionati degli 883 la cover band "JollybluPescara" in concerto al Loft 128

Teatro e mostre

Al teatro Massimo Filippo Timi sabato 17 febbraio porta sul palcoscenico "Scopate sentimentali", mentre domenica 18 febbraio nel teatro Cordova lo spettacolo per bambini "Con gli occhi di un clown"; per le mostre, all'Imago ancora disponibile la permanente "Mario Schifano. Il trionfo della Pop Art italiana", al museo dell'Ottocento la mostra su Antonio Mancini e Vincenzo Gemito e al Claps museum “Stefano Tamburini. Il tempo è l'unico denaro”