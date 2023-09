Zeman: "Verratti con me a Pescara in A a fine carriera? Lo spero…per lui”

Una settimana fa, interpellato sul “caso” Mancini-Arabia mister Zdenek Zeman aveva detto poche parole, ma assai chiare, che hanno fatto il giro del web. Una settimana dopo, nella conferenza stampa di presentazione di Pescara-Arezzo (match in programma sabato 16 settembre alle ore 20:45), sempre interpellato dai giornalisti ma stavolta sul trasferimento di Marco Verratti, da lui lanciato nel grande calcio 11 anni fa, in Qatar, il tecnico boemo è stato altrettanto netto. Ed non ha evitato una battuta finale che ha strappato il sorriso dei presenti.

“Penso che Verratti abbia dato tanto, ho detto in passato e continuo a dire che per 11 anni è stato il miglior centrocampista in Francia”, le parole di Zeman, “mentre con la Nazionale italiana non ha reso per quel che poteva rendere anche perchè per me è un regista e doveva giocare da solo. Invece c'era anche Jorginho che è regista ed in due è più difficile esprimersi nel ruolo. Il Qatar? Se a Parigi non lo volevano più, o meglio, se l'allenatore non lo voleva più è giusto che sia andato via. Oggi il calcio è business, si va dove ti danno di più a prescindere da categorie e campionati. Finirà la carriera con me a Pescara in serie A? Magari, lo spero”, chiude prima di aprirsi in un sorriso solare e aggiungere: “Per lui!”