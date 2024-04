Primo turno playoff, per il Pescara c'è il Pontedera: il regolamento

Chiusa la regular season con l'acuto di Fermo, il Pescara ha terminato il suo campionato al sesto posto dietro Cesena (promosso in B aritmeticamente proprio nel match contro il Delino), Torres, Carrarese, Perugia e Gubbio. Inizierà subito gli spareggi promozione, nel turno preliminare della fase a girone con fattore campo e 2 risultati su 3 al novantesimo per passare allo step successivo. Questi gli accoppiamenti del primo turno: Gubbio-Rimini; Pescara-Pontedera; Juventus Next Gen-Arezzo.

Il Delfino dunque ritrova i toscani che ha battuto all'andata e al ritorno in regular season. Il match di ritorno, all'adriatico come il turno preliminare, era il debutto di Cascione in panchina.

REGOLAMENTO FASE A GIRONI - Nel primo turno dei playoff di Lega Pro si affronteranno le 18 squadre classificate dal quinto al decimo posto di ciascun girone. La quinta affronterà la decima, la sesta la nona e infine settima contro ottava. Le squadre vincenti avranno accesso al secondo turno. In caso di parità al termine dei 90’ regolamentari, avrà accesso al secondo turno playoff del girone la squadra meglio classificata al termine della regular season. Gara secca con le squadre ospitanti che avranno 2 risultati su 3 a favore per passare il turno.

Nel secondo turno di playoff del girone, alle 3 squadre vincitrici degli incontri del primo turno, si aggiunge la squadra classificata al quarto posto di ciascun girone di regular season. Le 4 partecipanti sono ordinate nel rispetto del piazzamento in classifica ottenuto al termine della regular season, determinandosi gli accoppiamenti secondo i seguenti criteri: la migliore classificata affronta, in casa e in gara unica, la peggiore classificata; le altre due si affrontano in gara unica sul campo della migliore classificata. Dunque anche qui gara secca con le squadre ospitanti che avranno 2 risultati su 3 a favore per passare il turno. Dunque, In caso di parità al termine dei 90’ regolamentari, avrà accesso alla fase playoff Nazionale la squadra meglio classificata al termine della regular season.