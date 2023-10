Zeman sul caso scommesse: "Dobbiamo avere sempre qualche scandalo. Altrimenti non siamo in Italia"

"Dobbiamo avere sempre qualche scandalo, sennò non siamo in Italia". Così questa mattina (21-10-2023) Zdenek Zeman ha iniziato a parlare, a margine della conferenza stampa di presentazione della gara Lucchese-Pescara, dell'inchiesta sulle scommesse nel calcio, rispondendo ad esplicita domanda dei giornalisti sul tema. "Certo, è una brutta cosa. Da tanti anni è uscita la cosa che ai giocatori è vietato giocare e scommettere. C'è scritto anche che il minimo è 3 anni di stop, però in Italia no. Le regole sono regole, ma non si rispettano".

Zeman nella sua quarantennale esperienza nel calcio italiano (ha iniziato a Licata nell'ormai lontano 1983) oltre che per il calcio champagne è noto ed apprezzato anche perchè emblema di un calcio pulito. Celebri le sue battaglie-denunce contro il doping e la lotta al sistema calcio per gli aspetti non chiari. Sulla nuova vicenda che sta travolgendo il pallone nostrano, con coinvolgimento di giocatori anche importanti nel giro della Nazionale, Zeman ha una opinione chiara: "Se uno perde tre milioni un problema ci sarà. Si dice che è una malattia, ma non credo siano tutti malati perché i malati veri di solito stanno da un'altra parte", ha concluso Zeman.