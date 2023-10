Continua l'ascesa di Angela Passeri nel calcio: la pescarese è ora in Nazionale Under 23

Il prossimo step sarà la convocazione in Nazionale Maggiore e di questo passo non tarderà ad arrivare. Continua a stupire e a mietere consensi la pescarese Angela Passeri, difensore del Sassuolo Calcio Femminile dove è arrivata dall’Inter in estate con la formula del prestito.

Difensore, classe 2004, pescarese doc, Passeri ha collezionato nella passata stagione 28 presenze in Serie A con la maglia del Pomigliano e adesso intraprende una nuova avventura con la Nazionale Under 23 dopo aver fatto la trafila in tutte le rappresentative giovanili tricolori, dove ha spesso anche indossato la fascia di capitana.

Si ispira a Sara Gama ed ha grande talento la pescarese, che la c.t. Nazzarena Grilli ha inserito tra le 23 calciatrici, che si raduneranno domenica presso 'Novarello - Villaggio Azzurro' (Granozzo con Monticello) e, dal giorno successivo, inizieranno a preparare le due partite in programma: giovedì 26 ottobre alle 15.30 a Vercelli (diretta streaming sul sito FIGC), le Azzurrine ospiteranno l'Inghilterra mentre lunedì 30 alle ore 12, la squadra sarà di scena a Larvik, sul campo della Norvegia.