Il pescarese Eusebio Di Francesco è tornato ad incantare. Il suo Frosinone è la rivelazione in Serie A

In pochi, pochissimi si aspettavano un ritorno così di Eusebio Di Francesco da Pescara in Serie A. Veniva da un periodo assai difficile, dopo esser passato da tecnico emergente e assai lodato a "bollito" in meno di un lustro. Dai capolavori di Sassuolo alla cavalcata europea con la Roma era poi entrato in crisi di risultati, non solo per colpa sua. Esonero dalla Roma. Esonero dalla Sampdoria. Esonero dal Cagliari. Esonero dal Verona. E la sua carriera sembrava ormai in declino. Poi la chiamata del Frosinone, una sfida difficile che ha accettato. E che sta vincendo perchè la matricola ciociara tra le sue mani sta incantando nella massima serie. Settimo posto dopo 8 partite con 12 punti, a braccetto col Monza di Galliani e col Lecce di un altro pescarese, quel Roberto D'Aversa che ad agosto è stato eletto come coach of the month della massima categoria calcistica italiana.

Ma a Frosinone c'è altro Abruzzo. Pierluigi Iervese è il vice di Eusebio Di Francesco sulla panchina del Frosinone neopromosso in Serie A. Il tecnico che, in passato ha allenato il Francavilla e la Primavera del Pescara, dunque, ha avuto l’opportunità di seguire Di Francesco in terra ciociara dopo la separazione dei gialloazzurri con un altro tecnico abruzzese come Fabio Grosso, artefice della promozione nella massima serie , e non l'ha persa. Per Iervese, dunque, un ruolo importante in A al fianco di Di Francesco in una piazza dove quest’ultimo ha ritrovato Guido Angelozzi, suo mentore ai tempi del Sasusolo. E proprio il direttore sportivo del Frosinone, Guido Angelozzi, intervistato dal Corriere dello Sport ha raccontato la genesi dell'arrivo di Eusebio Di Francesco sulla panchina della squadra gialloblù: "Eusebio è un maestro di calcio. Insieme al Sassuolo abbiamo lanciato Scamacca, Politano, Pellegrini, abbiamo battuto Stella Rossa e Athletic Bilbao in Europa. È rimasto integralista sul lavoro, meno sui concetti tattici. Se la gente segue questa idea ci divertiremo. L’idea di calcio che deve essere costruzione dal basso con l’impronta di giocarsela sempre".



Angelozzi prosegue: "L'idea Di Francesco a Frosinone? Mai avuto dubbi. E vi svelo un mezzo segreto: con Eusebio avevo fatto tutto e ho detto al presidente: “organizza una cena e ti porto l’allenatore che vorrei”. Stirpe ha fatto aprire un ristorante stellato di Acuto, a metà incontro DiFra si è alzato per andare in bagno e il presidente mi fa: “hai ragione, è il nostro allenatore”. Per fortuna, io lo avevo preso già".

Sono Di Francesco ed Angelozzi gli artefici del Frosinone low cost che non è una Cenerentola in A. Dodici punti già in cassaforte, Uno in più della Roma di Mourinho, due in più della Lazio di Sarri e tre in più del Torino di Juric. Tanta, tantissima roba per una matricola data dai più per spacciata sin da agosto.

Dopo due anni di silenzio, Eusebio si è rilanciato. E due anni sono lunghi. Li ha riempiti con un’infinità di cose. “Li ho trascorsi aggiornandomi” ha detto alla Gazzetta. E ancora: “Ho apprezzato il lavoro di De Zerbi, interessante per l’identità che dà. Sono stato con la famiglia, ho giocato a padel. Ho fatto mea culpa: dovevo dare più intensità. Ho capito che rimuginare non aiuta. E ho appreso tanto dalla psicologia. Sono stati utili Mindset di Carol Dweck e Pensieri lenti e veloci di Daniel Kahneman“.