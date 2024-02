Non escluso un intervento per mister Zdenek Zeman

Come ormai noto ai più, mister Zdenek Zeman, a seguito di visita di controllo avvenuta nel pomeriggio di mercoledì 14 febbraio presso la Clinica Pierangeli di Pescara, dovrà sottoporsi a un nuovo periodo di ricovero per ulteriori accertamenti. Il dott. Stefano Guarracini, primario di cardiologia della clinica, medico di fiducia ed amico del boemo, ha fissato il periodo di degenza a partire dalla giornata di sabato 17 febbraio, con l’inevitabile assenza del tecnico biancazzurro per la partita Vis Pesaro – Pescara, in programma domenica 18 febbraio alle ore 20,45 a Pesaro. Zeman sarà sottoposto a nuovi controlli ed in base al quadro clinico che emergerà verrà stabilito se sarà sottoposto o meno ad un intervento forse già lunedì 19. L'ipotesi sembra probabile e comunque non è affatto esclusa, lo ha fatto capire ai microfoni della TGR Abruzzo lo stesso dott. Guarracini, che ha comunque parlato di condizioni stabili. L'assenza in panchina di Zeman non si limiterà dunque alla gara di domenica, specie in caso di operazione. Al momento la società non valuta la sostituzione affidandosi al vice Giovanni Bucaro, ma è chiaro che se il periodo di lontananza dai campi (ZZ in questi due giorni ha seguito da bordo campo gli allenamenti della squadra, in borghese) dovesse protrarsi troppo a lungo, il club potrebbe optare per una nuova guida tecnica. La salute di Zeman è ovviamente la priorità di tutti. Intanto in città già circolano i nomi per un possibile sostituto: da Stellone a Delio Rossi, da Pillon a Baldini e Padalino passando anche per altri profili, i rumors si moltiplicano.