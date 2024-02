Nuovo ricovero per Zdenek Zeman, non sarà in panchina per Pesaro-Pescara

La società gli ha confermato la fiducia nonostante le due sconfitte di fila con Gubbio e Spal al termine di due prestazioni negative della sua squadra, ma Zdenek Zeman non sarà in panchina a guidare il Pescara nella trasferta di Pesaro in programma domenica 18 febbraio con calcio di inizio alle ore 20:45. Il tecnico boemo, infatti, nella giornata di sabato dovrà ricoverarsi alla clinica Pierangeli, dove era già stato a seguito della lieve ischemia transitoria di dicembre, per nuovi accertamenti. In base al quadro clinico che uscirà fuori i medici decideranno se effettuare ulteriori interventi, lunedì il giorno probabile della decisione. Oggi alla ripresa degli allenamenti Zeman si era presentato in borghese, la seduta è stata diretta dal vice Bucaro che lo sostituirà in panchina anche a Pesaro.

Il club intanto ha diramato una nota ufficiale che vi riportiamo integralmente:

"La Delfino Pescara 1936 comunica che l’allenatore Zdenek Zeman, a seguito di visita di controllo avvenuta questo pomeriggio presso la Clinica Pierangeli di Pescara, dovrà sottoporsi a un nuovo periodo di ricovero per ulteriori accertamenti. Il Dr. Stefano Guarracini ha fissato il periodo di degenza a partire dalla giornata di sabato 17 febbraio, con l’inevitabile assenza del tecnico Biancazzurro per la partita Vis Pesaro – Pescara, in programma domenica 18 febbraio alle ore 20,45 a Pesaro"