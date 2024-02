Zdenek Zeman non sarà in panchina per Pescara-Pineto

Sarà il derby d'Abruzzo delle assenze quello in programma stasera, sabato 3 febbraio, alle ore 20:45 allo stadio Adriatico tra Pescara e Pineto, quarto incrocio stagionale tra le due compagini dopo il Memorial Serra, la gara di andata in campionato e l'impegno di Coppa Italia. Nel Delfino sono cinque le defezioni certe, quelle di Cangiano, Vergani, Accornero, Sasanelli e Franchini, il Pineto sarà invece senza Amadio e Evangelisti ma l'assenza che fa più rimore è ovviamente quella di Zdenek Zeman.

Il tecnico boemo non sarà in panchina causa influeza. Da due giorni alle prese con la febbre, Sdengo è stato costretto al forfait a scopo precauzionale nonostante stamattina il termometro sorridesse al Demiurgo di Praga. Viaggia però per i 77 anni, a dicembre ha avuto la leggera ischemia transitoria che già lo aveva privato delle partite con Catania in Coppa ed Ancona in campionato (entrambe trasferte) e il freddo di inizio febbraio non è un alleato: ecco perchè seguirà dalla tv il match . IIl boemo avrebbe voluto comunque esserci, essendo un vero e proprio gladiatore che ama il calcio ed il suo lavoro più di ogni altra cosa, ma è stata presa opportunamente questa decisione. A guidare la squadra, come accaduto anche nelle precedenti due assenze di ZZ già ricordate, sarà il vice Giovanni Bucaro, coaciuvato dal collaboratore tecnico Diego Labricciosa. Sul fronte delle scelte, potrebbe partire a sorpresa dal 1' Meazzi, ma non in mediana bensì nel tridente.