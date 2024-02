Vis Pesaro-Pescara, a caccia di 3 punti da dedicare a Zeman: ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Ripartire con un successo da dedicare a mister Zeman, che sabato 17 si ricovera a Pierangeli per accertamenti che quasi certamente confermeranno la necessità di un intervento alla carotide nella giornata di lunedì 19: è chiaro l'intento del Pescara in casa della Vis Pesaro. Il calcio di inizio del match è previsto alle ore 20:45 di domenica 18 febbraio allo stadio Benelli, dunque in casa della formazione che in stagione ha collezionato ben 14 pareggi, incluso quello dell'andata: è la squadra che ha totalizzato più segni X in tutta la serie C.

LE ULTIME – Con mister Bucaro in panchina al posto di Zeman per la quarta gara (in coppa a Catania, in campionato con Ancona e Pineto), i biancazzurri dovranno rinunciare allo squalificato Aloi ma ritrovano Brosco e Di Pasquale. Possibile un nuovo centrocampo formato da Dagasso play con Tunjov e Franchini interni. In avanti, Merola partirà dalla panchina. La risonanza magnetica ha escluso problemi seri al ginocchio, ma non è al meglio. Cuppone esterno a destra, Meazzi a sinistra e Sasanelli centravanti la possibile scelta. In casa Vis tornano a disposizione i centrocampisti Di Paola e Iervolino e l’esperto difensore Tonucci.Ancora ai margini, invece, l’attaccante statunitense De Vries, preso la scorsa estate in prestito dal Venezia e vociferato anche in chiave Delfino in due sessioni di mercato (gennaio e giugno 2023). Ben 3 gli ex: Valdifiori, Pucciarelli e Nicastro.

L'ARBITRO - Direzione affidata a Giuseppe Vingo della sezione di Pisa, al secondo anno di C e alla rima volta col Delfino. Gli assistenti saranno Giacomo Monaco della sezione di Termoli e Vittorio Consonni della sezione di Treviglio, il Quarto ufficiale : Andrea Giordani della sezione di Aprilia

PROBABILI FORMAZIONI - Vis Pesaro (4-3-2-1): Neri F, Mattioli, Tonucci, Zagnoni, Neri G.M., Iervolino, Di Paola, Rossetti, Karlsson, Pucciarelli, Nicastro. All. Banchieri

Pescara (4-3-3): Plizzari, Floriani Mussolini, Brosco, Di Pasquale, Milani, Franchini, Dagasso, Tunjov, Cuppone, Sasanelli, Meazzi. All. Bucaro.

DOVE VEDERE LA PARTITA - Vis Pesaro - Pescara, partita valida come turno N.27 del girone B Lega Pro, in programma domenica 18 febbraio alle ore 20:45 allo stadio Adriatico, sarà trasmessa su Sky Sport e in streaming su Now.