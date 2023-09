C'è Ricky Massara in città! Visita a sorpresa alla Folgore Delfino Curi Pescara

Il legame tra Pescara e Frederic Massara resta solidissimo, a 30 anni di distanza dalla sua militanza nel secondo Pescara targato Giovanni Galeone promosso in serie A (in quel Delfino c'era anche un certo Max Allegri, sbarcato in riva all'Adriatico dal Pavia proprio come Massara). Sabato scorso un pranzo in città con gli amici ed ex compagni Pagano e Martorella e ieri pomeriggio, 21 settembre, a sorpresa, visita in casa Folgore Delfino Curi Pescara come ultimo regalo estivo del club ai suoi giovani campioni

L’ex attaccante del Pescara e di recente direttore sportivo del Milan, Frederic “Ricky” Massara, accompagnato proprio dall’ex compagno di squadra Antonio Martorella, deus ex machina dell'Universo Curi, ha salutato i bambini della scuola calcio al campo Gesuiti e i ragazzi dell’Under 17 della Folgore Delfino Curi Pescara di mister Norscia.

Naturalmente l’ex stella biancazzurra ha poi incontrato anche la formazione guidata da Bonati, che domenica prossima sarà attesa al “Bonolis” dall’altra capolista (oltre al Giulianova) Teramo nel big match della quarta giornata del campionato di Eccellenza. Per Massara tanti applausi e il leggendario coro dello stadio Adriatico "Ricky, Ricky, Ricky volaaaaaa... e la curva s'innamoraaaaa!!!!!". Un pomeriggio indimenticabile per i piccoli atleti Curi ma a suo modo anche per Massara, che ha anche risposto alle curiosità dei più piccoli